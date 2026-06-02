9 Tanda Bahwa Anda Menjauhkan Orang Lain Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Hubungan yang sehat tidak hanya bergantung pada niat baik. Terkadang, seseorang memiliki keinginan tulus untuk dekat dengan orang lain, tetapi tanpa disadari justru menunjukkan perilaku yang membuat orang menjauh. Menariknya, perilaku-perilaku ini sering kali tidak terlihat oleh diri sendiri karena sudah menjadi kebiasaan.



Dalam psikologi, interaksi sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari gaya komunikasi, tingkat empati, hingga cara seseorang merespons emosi orang lain. Ketika faktor-faktor tersebut tidak dikelola dengan baik, orang-orang di sekitar mungkin merasa tidak nyaman, tidak dihargai, atau bahkan enggan membangun hubungan yang lebih dekat.



Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (2/6), terdapat sembilan tanda bahwa Anda mungkin sedang menjauhkan orang lain tanpa menyadarinya.



1. Anda Lebih Sering Mendengarkan untuk Menjawab daripada Memahami



Mendengarkan adalah fondasi dari hubungan yang kuat. Namun, banyak orang sebenarnya tidak benar-benar mendengarkan. Mereka hanya menunggu giliran untuk berbicara.



Ketika seseorang sedang bercerita dan Anda langsung memikirkan tanggapan, nasihat, atau pengalaman pribadi yang ingin dibagikan, lawan bicara dapat merasa bahwa perasaannya tidak benar-benar diperhatikan.



Psikologi komunikasi menunjukkan bahwa manusia memiliki kebutuhan mendasar untuk merasa dipahami. Saat kebutuhan itu tidak terpenuhi, kedekatan emosional menjadi sulit terbentuk.



Jika orang sering terlihat enggan berbagi cerita dengan Anda, mungkin mereka merasa tidak mendapatkan ruang untuk didengar secara utuh.



2. Anda Terlalu Sering Mengkritik



Kritik memang terkadang diperlukan. Namun, jika hampir setiap percakapan berisi koreksi, komentar negatif, atau penilaian terhadap tindakan orang lain, hubungan dapat menjadi tegang.



Bahkan kritik yang dimaksudkan sebagai masukan konstruktif bisa terasa melelahkan jika diberikan terlalu sering.



Orang cenderung merasa nyaman dengan individu yang membuat mereka merasa diterima, bukan terus-menerus dievaluasi. Ketika seseorang merasa selalu dinilai, ia akan lebih berhati-hati dalam berinteraksi atau memilih menjaga jarak.



3. Anda Jarang Menunjukkan Kerentanan



Banyak orang menganggap menunjukkan kelemahan adalah tanda ketidakmampuan. Padahal, penelitian psikologi sosial menunjukkan bahwa keterbukaan yang sehat dapat meningkatkan kedekatan dan kepercayaan.



Jika Anda selalu terlihat sempurna, kuat, dan tidak pernah berbagi kesulitan, orang lain mungkin merasa sulit mengenal Anda secara mendalam.



Hubungan yang bermakna biasanya dibangun melalui pertukaran pengalaman, termasuk tantangan dan ketidakpastian hidup. Ketika Anda tidak pernah membuka diri, orang lain mungkin merasa ada tembok yang menghalangi kedekatan.



4. Anda Terlalu Fokus pada Diri Sendiri



Tidak semua perilaku yang berpusat pada diri sendiri terlihat jelas. Kadang-kadang hal itu muncul dalam bentuk yang lebih halus, seperti selalu mengalihkan topik pembicaraan ke pengalaman pribadi.



Misalnya, ketika seseorang bercerita tentang masalahnya, Anda langsung menanggapi dengan kisah Anda sendiri tanpa memberi ruang yang cukup untuk perasaannya.



Meski tidak bermaksud egois, kebiasaan ini dapat membuat orang lain merasa tidak penting. Mereka mungkin berpikir bahwa apa pun yang mereka sampaikan akan selalu kembali menjadi tentang Anda.



5. Anda Sulit Mengakui Kesalahan



Psikologi menunjukkan bahwa kemampuan mengakui kesalahan merupakan bagian penting dari kecerdasan emosional.



Orang yang selalu membela diri, mencari alasan, atau menyalahkan keadaan sering kali menciptakan ketegangan dalam hubungan. Bagi orang lain, perilaku ini dapat terasa melelahkan karena setiap konflik berubah menjadi perdebatan mengenai siapa yang benar.



Sebaliknya, mengakui kesalahan menunjukkan kedewasaan dan kesediaan untuk bertumbuh. Sikap tersebut membuat orang merasa lebih aman untuk berinteraksi secara jujur.



6. Anda Memberikan Nasihat yang Tidak Diminta



Banyak orang memberikan nasihat karena ingin membantu. Namun, tidak semua orang yang bercerita sedang mencari solusi.



Sering kali, mereka hanya ingin didengarkan dan dipahami.



Ketika Anda langsung menawarkan saran tanpa memahami kebutuhan lawan bicara, pesan yang diterima bisa berbeda. Mereka mungkin merasa emosinya diabaikan atau dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah sendiri.



Orang yang terus-menerus memberi nasihat cenderung dipersepsikan sebagai kurang empatik, meskipun niatnya baik.



7. Anda Terlihat Tidak Konsisten



Kepercayaan tumbuh dari konsistensi. Jika hari ini Anda sangat ramah tetapi besok menghilang tanpa penjelasan, orang lain mungkin merasa bingung.



Perilaku yang sulit diprediksi dapat menciptakan ketidakamanan dalam hubungan. Orang menjadi ragu apakah mereka bisa mengandalkan Anda atau tidak.



Psikologi hubungan menunjukkan bahwa manusia cenderung merasa nyaman dengan individu yang perilakunya relatif stabil dan dapat diperkirakan.



Konsistensi bukan berarti harus selalu sempurna, tetapi menunjukkan bahwa kata-kata dan tindakan Anda selaras dari waktu ke waktu.



8. Anda Kurang Menunjukkan Apresiasi



Banyak hubungan merenggang bukan karena konflik besar, melainkan karena kurangnya penghargaan.



Ucapan sederhana seperti "terima kasih", "aku menghargai bantuanmu", atau "senang bisa berbicara denganmu" memiliki dampak psikologis yang besar.



Ketika orang merasa usahanya tidak pernah diakui, motivasi mereka untuk mempertahankan hubungan akan menurun.



Sebaliknya, apresiasi membuat seseorang merasa dihargai dan diterima, yang pada akhirnya memperkuat ikatan sosial.



9. Anda Memancarkan Energi Negatif Secara Terus-Menerus



Semua orang memiliki hari yang buruk. Namun, jika hampir setiap interaksi dipenuhi keluhan, pesimisme, atau kritik terhadap berbagai hal, orang lain mungkin mulai menjaga jarak.



Psikologi emosional menjelaskan bahwa emosi dapat menular melalui interaksi sosial. Karena itu, orang secara alami cenderung mendekati individu yang membuat mereka merasa lebih baik dan menghindari mereka yang terus-menerus menguras energi emosional.



Ini bukan berarti Anda harus selalu bahagia. Yang penting adalah menciptakan keseimbangan antara berbagi kesulitan dan menghadirkan energi positif dalam hubungan.



Penutup



Menjauhkan orang lain tanpa sadar bukan berarti Anda adalah orang yang buruk. Sering kali, perilaku tersebut muncul dari kebiasaan yang telah berlangsung lama dan tidak pernah dievaluasi.



Kabar baiknya, kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Dengan belajar mendengarkan lebih baik, menunjukkan empati, mengurangi sikap defensif, dan menghargai orang lain, Anda dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan bermakna.



