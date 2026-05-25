Anda Dibesarkan oleh Orang Tua yang Luar Biasa, Jika Mendengar 10 Frasa Ini Saat Tumbuh Dewasa Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang tumbuh dalam lingkungan yang sempurna. Namun, ada satu hal yang sering membedakan orang tua yang benar-benar luar biasa dari yang lain: cara mereka berbicara kepada anak-anaknya.

Psikologi modern menunjukkan bahwa kata-kata yang didengar seorang anak berulang kali selama masa pertumbuhan dapat membentuk rasa percaya diri, ketahanan mental, kecerdasan emosional, hingga cara mereka membangun hubungan ketika dewasa.

Banyak orang baru menyadari betapa berharganya pola asuh mereka setelah tumbuh besar. Kadang bukan dari hadiah mahal atau kehidupan yang serba sempurna, melainkan dari kalimat-kalimat sederhana yang dulu sering diucapkan di rumah.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (22/5), jika Anda sering mendengar 10 frasa berikut saat kecil, kemungkinan besar Anda dibesarkan oleh orang tua yang luar biasa.

1. “Tidak apa-apa untuk melakukan kesalahan”

Banyak anak tumbuh dengan rasa takut gagal. Mereka merasa harus selalu benar agar diterima atau dicintai.

Namun orang tua yang sehat secara emosional memahami bahwa kesalahan adalah bagian alami dari proses belajar. Ketika mereka berkata, “Tidak apa-apa melakukan kesalahan,” mereka sebenarnya sedang mengajarkan sesuatu yang sangat penting: harga diri anak tidak bergantung pada kesempurnaan.

Psikologi menyebut ini sebagai growth mindset — keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan pengalaman.

Anak yang dibesarkan dengan pola pikir ini biasanya: