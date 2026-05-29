Sering Menunjukkan Kebaikan? Anda Mungkin Memiliki 8 Karakteristik yang Patut Dikagumi

seseorang yang sering menunjukkan kebaikan./Magnific/drobotdean
JawaPos.com - Di dunia yang semakin cepat, keras, dan penuh penilaian, menunjukkan kebaikan sering dianggap sebagai kelemahan. Banyak orang percaya bahwa jika seseorang terlalu baik, maka ia mudah dimanfaatkan, terlalu lembut, atau tidak tahu cara menjaga diri. Namun psikologi justru menunjukkan hal yang berbeda.
Kebaikan yang tetap muncul bahkan ketika seseorang diperlakukan buruk bukanlah tanda kelemahan. Dalam banyak kasus, itu adalah bukti kedewasaan emosional, kekuatan mental, dan kualitas kepribadian yang sangat kuat.
Tentu, bukan berarti Anda harus membiarkan diri disakiti terus-menerus atau selalu mengalah demi orang lain. Tetapi jika Anda tetap mampu bersikap manusiawi, tenang, dan penuh empati bahkan ketika menghadapi orang yang sulit, kemungkinan besar ada kualitas psikologis mendalam dalam diri Anda.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (27/5), terdapat delapan karakteristik yang sering dimiliki orang-orang yang tetap memilih kebaikan, bahkan ketika dunia tidak selalu memperlakukan mereka dengan baik.
1. Anda Memiliki Empati yang Tinggi
Orang yang tetap baik kepada orang lain biasanya mampu melihat lebih jauh daripada perilaku di permukaan. Mereka sadar bahwa sikap kasar, dingin, atau menyakitkan dari seseorang sering kali berasal dari luka batin, tekanan hidup, atau ketidakmampuan mengelola emosi.
Empati bukan berarti membenarkan perilaku buruk. Empati berarti memahami bahwa manusia sering bertindak dari rasa sakit yang tidak terlihat.
Psikologi menyebut kemampuan ini sebagai perspective taking — kemampuan memahami sudut pandang dan kondisi emosional orang lain. Orang dengan empati tinggi cenderung tidak langsung membalas keburukan dengan keburukan karena mereka mampu melihat “cerita di balik perilaku.”
Mereka tahu bahwa seseorang yang menyakiti orang lain belum tentu benar-benar bahagia.
2. Anda Memiliki Kendali Emosi yang Baik
