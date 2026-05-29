Orang yang Tetap Bahagia dan Gembira Seiring Bertambahnya Usia, Telah Meninggalkan 9 Kebiasaan Ini

seseorang yang tetap bahagia dan gembira seiring bertambahnya usia./Magnific/sevendeman
JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa kebahagiaan akan semakin sulit dirasakan seiring bertambahnya usia. Tubuh mulai berubah, tanggung jawab bertambah, dan kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan.
Namun menariknya, berbagai penelitian psikologi justru menunjukkan hal yang berbeda: banyak orang menjadi lebih damai, lebih stabil secara emosional, dan lebih bahagia ketika mereka menua.
Rahasia mereka ternyata bukan karena hidup tanpa masalah. Mereka hanya belajar melepaskan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang diam-diam menguras energi mental dan emosional.
Orang yang tetap ceria di usia matang biasanya tidak hidup dengan sempurna. Mereka hanya lebih bijak memilih apa yang pantas dipertahankan dan apa yang perlu ditinggalkan.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (27/5), terdapat 9 kebiasaan yang biasanya sudah mereka tinggalkan menurut psikologi.
1. Berhenti Membandingkan Diri dengan Orang Lain
Salah satu sumber ketidakbahagiaan terbesar adalah kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain.
Ketika masih muda, banyak orang merasa harus mengejar pencapaian tertentu agar dianggap sukses: karier tinggi, rumah besar, pasangan ideal, atau kehidupan yang terlihat sempurna di media sosial.
Namun orang yang semakin bahagia seiring usia biasanya mulai menyadari bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing.
Psikologi menyebut fenomena ini sebagai social comparison. Semakin sering seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain, semakin besar peluang munculnya rasa iri, tidak puas, dan rendah diri.
