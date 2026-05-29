11 Hal yang Tidak Dipedulikan Introvert tapi Selalu Dikhawatirkan Orang Lain Menurut Psikologi

JawaPos.com – Introvert sering disalahpahami oleh orang biasa karena cara mereka mengelola energi dan prioritas hidup sangat berbeda secara psikologi.

Tidak peduli pada hal-hal yang biasanya dikhawatirkan orang biasa bukan berarti introvert tidak peduli, melainkan mereka tahu apa yang benar-benar penting.

Psikologi menjelaskan bahwa introvert justru lebih mahir merawat diri dan menetapkan prioritas tanpa bergantung pada validasi sosial dari luar.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (29/5), berikut sebelas hal yang sama sekali tidak dipedulikan oleh introvert sejati, meski orang biasa selalu mengkhawatirkannya setiap saat.

1. Merasa bosan saat sendirian

Introvert justru menikmati dan memanfaatkan kebosanan mereka dengan cara yang justru tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan orang ekstrovert.

Mereka menemukan hobi yang membuat mereka bahagia, membangun rutinitas yang menyehatkan, dan belajar hadir untuk diri sendiri dengan cara yang bermakna.

Alih-alih bergantung pada distraksi atau stimulasi dari luar, mereka memilih cara-cara yang benar-benar mengisi energi dari dalam diri.

2. Makan siang sendirian di tempat kerja