Punya Sahabat yang Introvert? Ini 6 Hal yang Membuat Mereka Bahagia

Ilustrasi, seorang introvert yang sedang menjalin pertemanan. Freepik/ freepik.

JawaPos.com – Cara hidup kaum introvert sering kali terlihat kurang dipahami oleh sebagian orang yang memiliki kepribadian ekstrovert.

Meski memiliki cara berpikir, perasaan, dan cara berinteraksi yang berbeda, sebenarnya hal tersebut hanya membutuhkan sedikit pengertian agar dapat saling memahami.

Dilansir dari All About Introverts, berikut enam hal yang membuat orang dengan kepribadian introvert merasa bahagia dan nyaman dalam menjalani hidup.

1. Percakapan mendalam

Obrolan ringan tidak memberikan dukungan, terasa tidak autentik, dan hanya membuang-buang waktu bagi kaum introvert.

Alih-alih melakukan percakapan yang dangkal, mereka senang terlibat dalam diskusi yang mendalam.

2. Kesendirian

Meskipun introvert berinteraksi dengan orang lain, mereka perlahan-lahan terkuras energinya seiring berjalannya hari.

Hadiah bagi seorang introvert adalah kesendirian. Tempat yang jauh dari semua kebisingan dan kesibukan. Tempat di mana mereka hidup damai tanpa gangguan.

3. Hobi

Setiap orang punya kegiatan yang membuat mereka bahagia. Entah itu perjalanan jauh, musik, atau tontonan yang bagus.

Hobi pribadi orang berbeda-beda, tergantung pada masing-masing individu.