Membenci Panggilan Telepon tetapi Menyukai Percakapan Mendalam? Anda Mungkin Seorang Introvert yang Jenius Dengan Ciri Berikut

JawaPos.com - Di era ketika notifikasi berbunyi tanpa henti dan panggilan telepon datang kapan saja tanpa peringatan, ada sekelompok orang yang diam-diam merasa lelah hanya dengan mendengar nada dering masuk. Mereka sering dianggap terlalu pendiam, sulit dihubungi, atau bahkan antisosial.

Namun menariknya, orang-orang yang tidak nyaman dengan panggilan telepon justru sering menjadi sosok yang sangat menikmati percakapan mendalam tentang kehidupan, makna, emosi, ide besar, dan pemikiran filosofis.

Jika Anda termasuk orang yang lebih suka mengetik pesan panjang daripada menjawab telepon, lebih nyaman berbicara empat mata daripada basa-basi ramai, dan merasa energi Anda terkuras setelah obrolan dangkal, psikologi memiliki penjelasan yang menarik.

Bisa jadi Anda bukan sekadar introvert biasa. Anda mungkin memiliki pola berpikir yang lebih dalam, sensitivitas emosional tinggi, dan kecerdasan reflektif yang jarang dimiliki banyak orang.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (22/5), terdapat 7 ciri psikologis yang sering dimiliki introvert cerdas yang membenci panggilan telepon tetapi menyukai percakapan mendalam.

1. Anda Membutuhkan Waktu untuk Memproses Pikiran Sebelum Berbicara

Banyak orang menikmati panggilan telepon karena percakapannya spontan. Namun bagi introvert yang reflektif, spontanitas justru bisa terasa melelahkan.

Mereka cenderung memikirkan kata-kata dengan hati-hati sebelum berbicara. Saat telepon berdering tiba-tiba, otak mereka dipaksa merespons secara instan tanpa ruang untuk memproses pikiran secara mendalam.

Karena itulah pesan teks terasa lebih nyaman. Ada waktu untuk berpikir, menyusun kalimat, dan memastikan apa yang ingin disampaikan benar-benar sesuai dengan isi pikiran.