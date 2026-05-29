Orang yang Tampak Baik Padahal Jahat, Seringkali Menunjukkan 7 Perilaku Spesifik Ini Menurut Psikologi



JawaPos.com - Di kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang yang terlihat sangat ramah, sopan, dan menyenangkan. Mereka pandai tersenyum, tahu cara berbicara dengan halus, bahkan sering tampil sebagai sosok yang peduli terhadap orang lain. Namun, seiring waktu, tidak sedikit orang menyadari bahwa di balik citra baik tersebut tersembunyi sifat manipulatif, egois, atau bahkan destruktif.



Psikologi menjelaskan bahwa tidak semua kebaikan yang terlihat di permukaan benar-benar lahir dari empati yang tulus. Sebagian orang menggunakan citra baik sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan, kontrol, pengaruh sosial, atau validasi. Mereka memahami bagaimana membangun kesan positif, tetapi di saat yang sama dapat menyakiti orang lain secara emosional tanpa rasa bersalah yang berarti.



Fenomena ini sering membuat seseorang bingung. Bagaimana mungkin orang yang terlihat begitu baik ternyata justru menjadi sumber luka, drama, atau manipulasi? Jawabannya terletak pada pola perilaku yang muncul secara konsisten.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh perilaku spesifik yang sering ditunjukkan oleh orang yang tampak baik di luar tetapi sebenarnya memiliki niat buruk atau karakter yang tidak sehat menurut sudut pandang psikologi.



1. Mereka Sangat Baik Saat Ada Maunya



Salah satu tanda paling umum adalah kebaikan yang bersifat transaksional. Mereka bisa terlihat sangat perhatian, murah hati, dan mendukung ketika ada sesuatu yang ingin mereka dapatkan.



Mereka mungkin membantu Anda, memberi pujian, atau menunjukkan perhatian yang berlebihan. Namun, semua itu biasanya memiliki tujuan tersembunyi. Ketika kebutuhan mereka sudah terpenuhi, sikap mereka perlahan berubah.



Dalam psikologi sosial, perilaku ini berkaitan dengan manipulasi interpersonal. Orang seperti ini melihat hubungan bukan sebagai koneksi emosional yang sehat, melainkan sebagai alat pertukaran keuntungan.



Ciri-cirinya antara lain:



Tiba-tiba sangat dekat ketika membutuhkan bantuan.

Menghilang setelah mendapatkan apa yang diinginkan.

Membuat orang merasa berutang budi.

Menjadi dingin ketika permintaannya ditolak.



Pada awalnya, tindakan mereka terlihat seperti ketulusan. Namun, seiring waktu Anda akan menyadari bahwa perhatian mereka selalu memiliki pola dan tujuan tertentu.



2. Mereka Ahli Bermain Sebagai Korban



Orang yang tampak baik tetapi manipulatif sering kali sangat pandai memainkan peran sebagai korban. Mereka tahu bahwa manusia secara alami memiliki empati terhadap orang yang terlihat terluka atau disakiti.



Ketika terjadi konflik, mereka jarang mengakui kesalahan secara langsung. Sebaliknya, mereka memutarbalikkan keadaan agar terlihat sebagai pihak yang paling tersakiti.



Misalnya:



Mereka menyakiti orang lain terlebih dahulu, tetapi kemudian menangis ketika dikritik.

Mereka menghindari tanggung jawab dengan mengatakan semua orang tidak memahami dirinya.

Mereka membuat orang lain merasa bersalah karena menegur perilakunya.



Dalam psikologi, pola ini sering berkaitan dengan emotional manipulation atau manipulasi emosional. Tujuannya adalah mengontrol narasi agar citra mereka tetap terlihat baik di mata lingkungan.



Akibatnya, orang lain sering merasa bingung, ragu terhadap penilaiannya sendiri, bahkan merasa bersalah padahal sebenarnya mereka adalah korban.



3. Mereka Suka Menjatuhkan Orang Lain Secara Halus



Tidak semua orang jahat menunjukkan agresi secara terang-terangan. Banyak yang justru menggunakan cara-cara halus untuk merendahkan orang lain.



Mereka mungkin:



Memberikan pujian yang sebenarnya sindiran.

Membandingkan Anda dengan orang lain.

Menyepelekan pencapaian Anda secara samar.

Membuat lelucon yang merendahkan tetapi dibungkus humor.



Contohnya:



“Kamu hebat juga ya, aku nggak nyangka sebenarnya.”



Kalimat seperti ini terdengar seperti pujian, tetapi menyimpan nada meremehkan.



Psikologi menyebut perilaku ini sebagai passive-aggressive behavior. Mereka tidak menyerang secara langsung karena ingin menjaga citra baiknya. Namun, mereka tetap ingin menjatuhkan rasa percaya diri orang lain.



Orang seperti ini sering merasa terancam oleh keberhasilan, kepercayaan diri, atau perhatian yang diterima orang lain.



4. Mereka Sangat Peduli pada Citra Diri



Orang yang tampak baik di luar tetapi buruk di dalam biasanya sangat terobsesi dengan bagaimana orang lain melihat dirinya.



Mereka bisa terlihat:



Sangat ramah di depan publik.

Aktif menunjukkan kepedulian di media sosial.

Terlihat bijak dan penuh empati di depan banyak orang.

Berusaha keras membangun reputasi sempurna.



Namun, perilaku mereka di balik layar sering sangat berbeda.



Mereka mungkin kasar kepada orang terdekat, manipulatif dalam hubungan pribadi, atau memperlakukan orang lain dengan buruk ketika tidak ada saksi.



Dalam psikologi kepribadian, perilaku ini sering dikaitkan dengan kebutuhan validasi eksternal yang tinggi. Mereka lebih peduli terlihat baik daripada benar-benar menjadi baik.



Karena itu, kritik kecil saja bisa membuat mereka sangat defensif. Mereka takut citra yang dibangun runtuh.



5. Mereka Kurang Empati tetapi Pandai Berpura-pura Peduli



Empati adalah kemampuan memahami dan merasakan emosi orang lain secara tulus. Orang yang manipulatif sering kali tidak memiliki empati mendalam, tetapi mereka belajar meniru perilaku empatik agar diterima lingkungan.



Mereka tahu kapan harus berkata:



“Aku ngerti perasaan kamu.”

“Aku peduli kok.”

“Aku selalu ada buat kamu.”



Namun, ketika benar-benar dibutuhkan, tindakan mereka sering tidak konsisten.



Mereka mungkin:



Mengabaikan perasaan orang lain.

Tidak hadir saat situasi sulit.

Menggunakan kelemahan emosional orang lain untuk keuntungan pribadi.

Kehilangan minat ketika tidak ada manfaat yang bisa diperoleh.



Psikologi menyebut kemampuan memahami emosi tanpa benar-benar peduli sebagai cognitive empathy tanpa emotional empathy. Mereka memahami emosi secara intelektual, tetapi tidak benar-benar ikut merasakan.



Inilah mengapa sebagian orang manipulatif bisa tampak sangat meyakinkan dan karismatik.



6. Mereka Sering Memutarbalikkan Fakta



Salah satu perilaku paling melelahkan dari orang seperti ini adalah kebiasaan memutarbalikkan kenyataan.



Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka bisa:



Menyalahkan orang lain.

Mengubah cerita.

Menghilangkan detail penting.

Membuat orang lain meragukan ingatannya sendiri.



Dalam psikologi, pola ini dikenal sebagai gaslighting.



Contoh sederhana:



“Aku nggak pernah ngomong begitu.”

“Kamu terlalu sensitif.”

“Kamu yang salah paham.”

“Perasaan kamu aja.”



Tujuan gaslighting adalah membuat orang lain kehilangan kepercayaan terhadap persepsinya sendiri.



Akibatnya, korban menjadi bingung, cemas, dan perlahan bergantung pada versi kenyataan yang dibuat oleh pelaku.



Orang yang tampak baik sering lebih mudah melakukan gaslighting karena lingkungan cenderung percaya pada citra positif mereka.



7. Mereka Hanya Baik kepada Orang yang Menguntungkan



Perhatikan bagaimana seseorang memperlakukan orang yang tidak bisa memberinya keuntungan.



Ini sering menjadi indikator karakter yang paling jujur. Orang yang tampak baik tetapi sebenarnya buruk biasanya:



Sangat ramah kepada orang berpengaruh.

Bersikap sopan kepada atasan.

Baik kepada orang yang bisa membantu karier atau status sosialnya.

Tetapi cuek, meremehkan, atau kasar kepada orang yang dianggap tidak penting.



Misalnya:



Bersikap manis kepada bos tetapi menghina staf bawahan.

Sangat sopan di depan tamu tetapi kasar kepada keluarga sendiri.

Ramah kepada orang kaya tetapi merendahkan pelayan atau pekerja layanan.



Psikologi melihat perilaku ini sebagai tanda bahwa moralitas mereka bersifat situasional, bukan berdasarkan nilai yang tulus.



Kebaikan sejati biasanya tetap muncul bahkan ketika tidak ada keuntungan yang diperoleh.



Mengapa Orang Seperti Ini Sulit Dikenali?



Banyak orang bertanya-tanya mengapa sosok manipulatif sering sulit dikenali pada awalnya.



Jawabannya karena mereka memahami psikologi sosial dengan cukup baik, baik secara sadar maupun tidak sadar. Mereka tahu:



Cara membangun kesan pertama yang kuat.

Cara berbicara agar terdengar hangat.

Cara membuat orang merasa spesial.

Cara menyembunyikan sisi gelapnya.



Selain itu, manusia memang cenderung mempercayai orang yang terlihat ramah dan percaya diri.



Orang manipulatif juga sering menggunakan:



Karisma.

Humor.

Kepedulian palsu.

Sikap tenang.

Penampilan yang meyakinkan.



Karena itu, banyak korban baru menyadari sifat asli seseorang setelah terlibat emosional cukup dalam.



Dampak Berada di Sekitar Orang Seperti Ini



Berada terlalu lama di dekat orang yang tampak baik tetapi manipulatif bisa sangat melelahkan secara mental.



Dampaknya dapat berupa:



Kehilangan Kepercayaan Diri



Korban sering mulai meragukan dirinya sendiri karena terus-menerus dikritik, dimanipulasi, atau dibuat merasa bersalah.



Kelelahan Emosional



Hubungan terasa seperti berjalan di atas tekanan emosional yang tidak stabil.



Overthinking



Korban menjadi terlalu banyak berpikir karena ucapan dan tindakan pelaku sering tidak konsisten.



Sulit Mempercayai Orang Lain



Pengalaman dimanipulasi membuat seseorang lebih waspada bahkan terhadap orang yang benar-benar tulus.



Cara Menghadapi Orang yang Tampak Baik tetapi Jahat di Dalam



Menghadapi orang seperti ini membutuhkan kesadaran emosional dan batasan yang sehat.



Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan:



1. Percaya pada Pola, Bukan Kata-kata



Jangan hanya menilai seseorang dari ucapan manisnya.



Perhatikan:



Konsistensi perilaku.

Cara mereka memperlakukan orang lain.

Sikap saat tidak mendapatkan keuntungan.

Respons ketika dikritik.



Karakter asli biasanya terlihat dari pola jangka panjang.



2. Tetapkan Batasan yang Jelas



Orang manipulatif sering memanfaatkan orang yang terlalu mudah merasa bersalah.



Belajar mengatakan:



“Tidak.”

“Aku tidak nyaman dengan itu.”

“Aku butuh jarak.”



Batasan yang sehat membantu melindungi kesehatan mental.



3. Jangan Mudah Terjebak Rasa Kasihan



Empati memang penting, tetapi jangan sampai membuat Anda terus mentoleransi perilaku toxic.



Seseorang bisa memiliki luka emosional sekaligus tetap bertanggung jawab atas tindakannya.



4. Perhatikan Perasaan Anda Sendiri



Tubuh dan emosi sering memberikan sinyal lebih cepat daripada logika.



Jika Anda terus merasa:



Lelah.

Tidak dihargai.

Bingung.

Takut salah bicara.

Merasa dimanfaatkan.



Mungkin ada dinamika hubungan yang tidak sehat.



Penutup



Tidak semua orang yang terlihat baik benar-benar memiliki hati yang baik. Sebagian orang sangat ahli membangun citra positif demi mendapatkan kepercayaan, pengaruh, atau keuntungan pribadi.



Karena itu, penting untuk tidak hanya menilai seseorang dari penampilan luar, kata-kata manis, atau kesan pertama.



Psikologi menunjukkan bahwa karakter asli seseorang lebih terlihat dari pola perilaku jangka panjang, cara mereka memperlakukan orang yang tidak menguntungkan, kemampuan bertanggung jawab atas kesalahan, dan konsistensi antara ucapan serta tindakan.



Mengenali tanda-tanda ini bukan berarti menjadi curiga kepada semua orang. Tujuannya adalah agar kita lebih bijak dalam membangun hubungan, menjaga kesehatan mental, dan melindungi diri dari manipulasi emosional.



