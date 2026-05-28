9 Perilaku Aneh Orang IQ Tinggi yang Membuat Tidak Nyaman Orang Lain Menurut Psikologi

JawaPos.com – Orang dengan IQ tinggi sering memiliki perilaku aneh yang tanpa disadari membuat orang-orang di sekitar mereka merasa tidak nyaman.

Psikologi menjelaskan bahwa ketidaknyamanan yang muncul biasanya bukan soal karakter buruk, melainkan cerminan dari ketidakamanan diri orang lain.

Kecerdasan mereka seolah menyinari hal-hal yang belum berkembang dalam diri orang lain, sehingga memicu reaksi yang tidak selalu adil.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (28/5), berikut sebelas tanda seseorang sedang sangat kesepian yang sayangnya paling sering diabaikan atau disalahpahami oleh orang-orang di sekitarnya.

1. Tidak berusaha mengisi keheningan yang canggung

Orang cerdas merasa nyaman dengan keheningan lebih lama dari kebanyakan orang, bukan karena arogan tapi karena mereka sedang merefleksikan diri.

Kebanyakan orang tidak nyaman dengan hening karena mereka tidak ingin berhadapan dengan pikiran mereka sendiri tanpa distraksi apapun.

Ketenangan yang dimiliki orang ber-IQ tinggi sering disalahartikan sebagai sikap dingin, padahal itu adalah bentuk kehadiran yang utuh dan damai.

2. Menghindari basa-basi yang tidak bermakna