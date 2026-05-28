7 Pilihan Hidup Orang IQ Tinggi Tanpa Butuh Validasi Orang Lain Menurut Psikologi

JawaPos.com – Orang dengan IQ tinggi membuat pilihan hidup yang penuh pertimbangan tanpa pernah menunggu validasi atau persetujuan dari siapapun di sekitar mereka.

Psikologi menjelaskan bahwa keputusan terbaik lahir dari kesadaran diri yang kuat, bukan dari tekanan sosial atau kebutuhan akan pengakuan orang lain.

Pilihan-pilihan hidup sederhana yang mereka buat secara diam-diam ternyata memiliki dampak besar pada kualitas mental, emosional, dan fisik mereka.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (28/5), berikut tujuh pilihan hidup yang secara konsisten dibuat oleh orang ber-IQ tinggi tanpa peduli siapa yang setuju atau tidak setuju.

1. Menghapus aplikasi yang tidak lagi digunakan

Membersihkan ponsel dari aplikasi yang tidak terpakai membantu membebaskan pikiran dari stimulasi digital yang berlebihan dan melelahkan.

Terapis Paula-Jo Husask menjelaskan bahwa penggunaan layar yang berlebihan menciptakan dopamin palsu yang memicu kecemasan saat kamu berhenti sejenak.

Orang ber-IQ tinggi juga secara aktif menyaring konsumsi informasi mereka, karena informasi sampah merusak otak sama seperti makanan sampah merusak tubuh.

2. Tidak berkomitmen pada sesuatu karena rasa bersalah