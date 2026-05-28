10 Hal yang Dilakukan Orang Cerdas IQ Tinggi Tapi Terlihat Malas Menurut Psikologi

JawaPos.com – Orang cerdas dengan IQ tinggi sering kali terlihat malas di mata orang lain, padahal psikologi menjelaskan bahwa mereka sebenarnya bekerja dengan cara yang lebih efisien.

Apa yang tampak seperti kemalasan pada orang cerdas sebenarnya adalah strategi berpikir yang lebih dalam dan terencana secara cermat.

Memahami psikologi di balik perilaku orang ber-IQ tinggi bisa mengubah cara kita menilai seseorang yang tampak tidak sibuk namun sebenarnya sangat produktif.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (28/5), berikut sepuluh hal yang biasa dilakukan orang cerdas yang sering disalahartikan sebagai kemalasan oleh orang-orang di sekitar mereka.

1. Sering melamun atau bengong

Otak manusia secara alami menghabiskan sekitar setengah hari untuk melamun sebagai cara memproses informasi dan mengatur ulang memori.

Bagi orang cerdas yang memiliki lebih banyak hal yang berputar di dalam pikirannya, melamun adalah bagian penting dari efisiensi mental mereka.

Kebiasaan ini membantu mereka menghindari kelelahan kognitif dan menjaga kejernihan pikiran meski terlihat tidak fokus dari luar.

2. Mengotomatiskan tugas sebisa mungkin