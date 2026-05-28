10 Hal yang Ditolak Orang IQ Tinggi tapi Selalu Diiyakan Orang Biasa Menurut Psikologi

JawaPos.com – Orang dengan IQ tinggi memiliki cara unik dalam menjalani hidup yang sering kali bertolak belakang dengan kebiasaan orang biasa pada umumnya.

Psikologi mengungkap bahwa pilihan untuk menolak hal-hal tertentu justru menjadi tanda kecerdasan yang paling kuat dan konsisten.

Kemampuan menolak hal-hal yang tampak normal bagi orang biasa adalah cerminan dari investasi orang ber-IQ tinggi terhadap diri mereka sendiri.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (28/5), berikut sepuluh hal yang secara tegas ditolak oleh orang ber-IQ tinggi, sementara kebanyakan orang biasa justru terus mengiyakannya.

1. Menghindari percakapan sulit dan kebenaran yang tidak nyaman

Orang ber-IQ tinggi tidak lari dari percakapan sulit karena mereka cukup dalam untuk menghadapi emosi dan kebenaran yang kompleks.

Mereka bahkan menikmati berdebat dengan orang yang berbeda pendapat dan bersedia mengubah pandangan saat ada argumen yang lebih masuk akal.

Alih-alih bersikap defensif, mereka memilih untuk memikirkan lebih dalam apa yang benar-benar memberi nilai bagi hidup dan hubungan mereka.

2. Terjebak dalam budaya hustle yang tidak sehat