10 Ciri Intelektual Palsu dan Kepercayaan Diri Semu yang Bisa Dikenali dalam Tiga Menit Secara Psikologi

Ciri intelektual palsu dan kepercayaan diri semu secara psikologi
JawaPos.com – Intelektual palsu adalah fenomena nyata yang secara psikologi didorong oleh ilusi kepercayaan diri yang jauh melampaui kemampuan sesungguhnya.
Ciri-ciri mereka sebenarnya mudah dikenali jika kamu tahu apa yang harus dicermati sejak menit-menit pertama pertemuan.
Kepercayaan diri yang berlebihan tanpa dasar pengetahuan yang kuat hampir selalu meninggalkan jejak yang bisa diamati siapa saja.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (27/5), berikut sepuluh cara spesifik untuk mengenali seseorang yang hanya berpura-pura cerdas sebelum percakapan pertama bahkan selesai.
1. Selalu memegang ponsel
Studi dalam Journal of Experimental Psychology menemukan bahwa akses internet cenderung membuat seseorang merasa lebih pintar dari yang sebenarnya.
Orang yang tidak benar-benar tahu jawabannya tetapi berpura-pura tahu akan selalu mengandalkan ponsel sebagai penopang utamanya.
Pujian yang mereka terima hampir selalu berasal dari informasi yang didapat lewat mesin pencari atau kecerdasan buatan, bukan dari pemahaman mendalam.
2. Sering datang tanpa persiapan
Orang yang terlalu percaya diri secara konsisten melebih-lebihkan kesiapan mereka untuk menghadapi wawancara, rapat, atau diskusi penting.
