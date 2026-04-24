11 Bentuk 'Ritual Penghinaan' di Tempat Kerja yang Sering Dianggap Wajar, Padahal Bisa Merusak Mental, Kepercayaan Diri, dan Produktivitas Karyawan

JawaPos.com - Dalam dunia kerja yang ideal, setiap individu seharusnya diperlakukan dengan hormat, dihargai kontribusinya, dan diberi ruang untuk berkembang tanpa rasa takut. Namun pada kenyataannya, tidak semua lingkungan kerja mampu menghadirkan suasana seperti itu.

Ada banyak kebiasaan yang tampak “normal”, tetapi sebenarnya menyimpan dampak psikologis yang tidak kecil bagi karyawan.

Sering kali, perlakuan yang membuat seseorang merasa malu, diremehkan, atau tidak dihargai justru dibungkus sebagai bagian dari “budaya kerja”, “pembelajaran”, atau bahkan “cara mendisiplinkan”.

Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa rasa malu dan terhina justru membuat seseorang lebih sulit belajar dari kesalahan dan berkembang secara sehat.

Menurut ulasan yang bersumber dari YourTango, ada sejumlah “ritual penghinaan” yang sayangnya masih sering terjadi di berbagai tempat kerja. Meskipun umum, bukan berarti hal-hal ini layak dinormalisasi.

Berikut 11 bentuk perlakuan tersebut:

1. Dikoreksi atau ditegur di depan umum

Mendapatkan umpan balik saja sudah tidak nyaman, apalagi jika dilakukan di depan banyak orang. Alih-alih membantu, cara ini justru membuat seseorang merasa dipermalukan dan kehilangan kepercayaan diri.

2. Ide diambil orang lain tanpa pengakuan