8 Tipe Teman yang Sebaiknya Anda Jauhi Seiring Bertambahnya Usia Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang sebaiknya dijauhi./Magnific/dragonimages
JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, cara kita memandang hubungan pertemanan ikut berubah. Jika dulu lingkaran sosial yang luas terasa penting, kini kualitas hubungan jauh lebih berarti dibanding kuantitas.
Psikologi modern menekankan bahwa hubungan yang sehat berkontribusi besar terhadap kesejahteraan mental, sementara hubungan yang toksik justru bisa menguras energi emosional, menurunkan rasa percaya diri, bahkan memicu stres berkepanjangan.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (4/5), terdapat delapan tipe teman yang secara psikologis sebaiknya mulai Anda batasi atau jauhi seiring bertambahnya usia.
1. Teman yang Selalu Negatif
Tipe ini cenderung melihat segala sesuatu dari sisi buruk. Mereka mudah mengeluh, pesimis, dan sering menyebarkan energi negatif.
Dalam jangka panjang, paparan emosi negatif terus-menerus dapat memengaruhi pola pikir Anda, membuat Anda lebih mudah cemas dan kehilangan motivasi. Psikologi menyebut fenomena ini sebagai emotional contagion, di mana emosi seseorang bisa “menular” ke orang lain.
2. Teman yang Hanya Datang Saat Butuh
Hubungan yang sehat bersifat timbal balik. Jika seseorang hanya muncul ketika membutuhkan bantuan, tetapi menghilang saat Anda membutuhkan dukungan, itu bukan hubungan yang seimbang. Dalam psikologi hubungan, ini dikenal sebagai one-sided relationship, yang dapat menyebabkan kelelahan emosional.
3. Teman yang Meremehkan Anda
Teman yang sering merendahkan, baik secara langsung maupun terselubung, dapat merusak harga diri Anda. Candaan yang menyakitkan atau komentar yang menjatuhkan bukanlah tanda keakraban, melainkan bentuk micro-aggression yang berulang.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!