8 Tipe Teman yang Sebaiknya Anda Jauhi Seiring Bertambahnya Usia Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, cara kita memandang hubungan pertemanan ikut berubah. Jika dulu lingkaran sosial yang luas terasa penting, kini kualitas hubungan jauh lebih berarti dibanding kuantitas.

Psikologi modern menekankan bahwa hubungan yang sehat berkontribusi besar terhadap kesejahteraan mental, sementara hubungan yang toksik justru bisa menguras energi emosional, menurunkan rasa percaya diri, bahkan memicu stres berkepanjangan.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (4/5), terdapat delapan tipe teman yang secara psikologis sebaiknya mulai Anda batasi atau jauhi seiring bertambahnya usia.

1. Teman yang Selalu Negatif

Tipe ini cenderung melihat segala sesuatu dari sisi buruk. Mereka mudah mengeluh, pesimis, dan sering menyebarkan energi negatif.

Dalam jangka panjang, paparan emosi negatif terus-menerus dapat memengaruhi pola pikir Anda, membuat Anda lebih mudah cemas dan kehilangan motivasi. Psikologi menyebut fenomena ini sebagai emotional contagion, di mana emosi seseorang bisa “menular” ke orang lain.

2. Teman yang Hanya Datang Saat Butuh

Hubungan yang sehat bersifat timbal balik. Jika seseorang hanya muncul ketika membutuhkan bantuan, tetapi menghilang saat Anda membutuhkan dukungan, itu bukan hubungan yang seimbang. Dalam psikologi hubungan, ini dikenal sebagai one-sided relationship, yang dapat menyebabkan kelelahan emosional.

3. Teman yang Meremehkan Anda