Dimas Choirul
Selasa, 26 Mei 2026 | 23.42 WIB

Kolaborasi Internasional Dunia Pendidikan untuk Membentuk Generasi Berwawasan Global

SMA Al Hikmah Surabaya menghadirkan program internasional melalui kegiatan Inspiring the Youth bekerja sama dengan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). (Istimewa).

 

JawaPos.com - SMA Al Hikmah Surabaya kembali menghadirkan program internasional melalui kegiatan Inspiring the Youth bekerja sama dengan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Marwah ini diikuti oleh siswa kelas X Sains Internasional  SMA Al Hikmah Surabaya.
Program ini dirancang sebagai wadah pertukaran budaya, pengalaman belajar, dan pengembangan wawasan global bagi generasi muda. 
 
"Kegiatan seperti ini sangat penting untuk membuka cakrawala berpikir siswa serta mempersiapkan mereka menjadi generasi yang mampu bersaing di tingkat global tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasi pendidikan di SMA Al Hikmah," kata Kepala SMA Al Hikmah Surabaya, Ansari Setyo Prabowo, Selasa (26/5).
 
Melalui sesi berbagi pengalaman, diskusi interaktif, serta aktivitas kolaboratif, peserta mendapatkan kesempatan untuk memahami berbagai perspektif tentang pendidikan, kepemimpinan, dan tantangan generasi muda di era global.
 
 
Mahasiswa USIM yang hadir berbagi pengalaman mengenai kehidupan perkuliahan di Malaysia, budaya akademik, peluang studi internasional, serta pentingnya membangun kompetensi dan karakter yang kuat untuk menghadapi persaingan global. Siswa SMA Al Hikmah juga aktif berdialog dan bertukar pandangan dengan para peserta dari Malaysia sehingga tercipta suasana pembelajaran yang dinamis dan inspiratif.
 
Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk implementasi program internasional SMA Al Hikmah Surabaya dalam membekali siswa dengan pengalaman lintas budaya dan kemampuan berkomunikasi di lingkungan global. Selain memperluas wawasan akademik, kegiatan ini juga menumbuhkan rasa percaya diri siswa untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan masyarakat internasional.
 
 

