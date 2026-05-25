Orang yang Menjadi Kaya di Usia Lanjut Biasanya Mengikuti 7 Kebiasaan Tenang Ini Menurut Psikologi

seseorang yang kaya di usia lanjut.
JawaPos.com - Banyak orang membayangkan kesuksesan finansial datang secara cepat: bisnis mendadak viral, investasi melejit, atau keberuntungan besar yang mengubah hidup dalam semalam.
Namun dalam kenyataannya, banyak orang yang benar-benar kaya justru membangun kekayaannya perlahan — bahkan baru terlihat hasilnya ketika usia mereka sudah matang.
Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa orang-orang seperti ini sering memiliki pola perilaku yang tenang, sederhana, dan jarang mencari perhatian. Mereka tidak selalu terlihat ambisius di permukaan, tetapi kebiasaan kecil mereka dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (21/5), terdapat 7 kebiasaan tenang yang sering dimiliki orang yang akhirnya menjadi kaya di usia lanjut menurut psikologi.
1. Mereka Tidak Terobsesi Terlihat Kaya
Salah satu ciri paling umum dari orang yang akhirnya kaya di usia matang adalah mereka tidak merasa perlu membuktikan status kepada orang lain.
Dalam psikologi, perilaku ini berkaitan dengan delayed gratification — kemampuan menunda kepuasan demi keuntungan jangka panjang. Orang seperti ini lebih memilih menyimpan uang, berinvestasi, atau membangun aset daripada menghabiskannya demi pengakuan sosial.
Mereka mungkin:
memakai barang sederhana,
jarang pamer di media sosial,
hidup di bawah kemampuan finansialnya,
dan lebih fokus pada stabilitas daripada gengsi.
Ironisnya, banyak orang yang tampak “kaya” justru sibuk mempertahankan citra, sementara orang yang benar-benar membangun kekayaan diam-diam mengumpulkan aset sedikit demi sedikit.
