Orang Asing Tersenyum kepada Anda Tanpa Alasan? Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Menawan Alami Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda berjalan di tempat umum lalu seseorang yang sama sekali tidak Anda kenal tiba-tiba tersenyum kepada Anda?

Mungkin itu terjadi di jalan, di minimarket, di kendaraan umum, atau saat Anda sekadar lewat di sebuah ruangan. Anehnya, Anda tidak mengatakan apa-apa. Tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi orang lain tampak merasa nyaman hanya karena melihat Anda.

Banyak orang menganggap hal seperti itu kebetulan kecil. Padahal dalam psikologi sosial, senyum spontan dari orang asing sering kali muncul karena otak manusia secara otomatis membaca sinyal aman, hangat, dan menyenangkan dari seseorang.

Dengan kata lain, ada kemungkinan Anda memiliki daya tarik alami yang bahkan tidak Anda sadari.

Menariknya, pesona seperti ini sering bukan berasal dari wajah sempurna atau penampilan glamor. Justru banyak penelitian psikologi menunjukkan bahwa manusia lebih tertarik pada energi emosional, ekspresi mikro, bahasa tubuh, dan aura sosial yang membuat mereka merasa nyaman.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (21/5), terdapat 7 ciri menawan alami yang mungkin Anda miliki jika orang asing sering tersenyum kepada Anda tanpa alasan.

1. Anda Memiliki Aura yang Membuat Orang Merasa Aman

Psikologi manusia bekerja sangat cepat dalam membaca ancaman atau kenyamanan. Dalam hitungan detik, otak orang lain sudah menilai apakah seseorang tampak aman untuk didekati atau justru harus dihindari.

Orang yang sering mendapat senyum spontan biasanya memiliki ekspresi wajah yang lembut, gerakan tubuh yang tidak agresif, dan energi sosial yang tenang.