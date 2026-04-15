Endah Primasari Utami
15 April 2026, 22.36 WIB

Tidak Perlu Takut Bertambah Tua, 3 Tanggal Lahir Ini Justru Semakin Menawan Seiring Bertambahnya Usia Mereka Menurut Numerologi

Ilustrasi, orang dengan tanggal lahir yang semakin tua semakin menawan. Freepik/ freepik.

JawaPos.com - Setiap ulang tahun membawa pengalaman baru yang mengubah cara seseorang memandang kehidupan.

Namun, beberapa orang berkembang selama proses penuaan ini, menjadi lebih bijaksana dan lebih santai. Membuat mereka semakin menawan seiring bertambahnya usia.

Dilansir JawaPos.com dari parade pada Rabu (15/4), berikut ini tiga tanggal lahir yang justru semakin menawan seiring bertambahnya usia mereka, menurut numerologi. Jadi, tidak perlu takut bertambah tua!.

1. Tanggal 9

Diperintah Mars, planet yang diasosiasikan dengan naluri mempertahankan diri layaknya pejuang, mereka memiliki kemampuan alami bertindak dengan cepat.

Mungkin di tahun-tahun awal mereka sering bertindak terlebih dahulu dan berpikir kemudian. Menghancurkan persaingan, mengejar hasrat, dan fokus pada peningkatan diri mendominasi mereka.

Mereka mungkin menghadapi konflik hubungan karena telah salah komunikasi, impulsif, atau kurang rendah hati ketika harga diri mereka terluka.

Namun, terlepas dari itu semua, mereka memiliki harapan kemanusiaan yang mendalam. Bersama visi dan belas kasih untuk kaum tertindas serta harapan dapat menanamkan kepercayaan pada orang lain.

Seiring bertambahnya usia, mereka cenderung merangkul penalaran objektif, mengembangkan pola pikir yang berpusat pada empati, dan memupuk kesabaran.

Pada akhirnya, mereka menemukan kepercayaan diri sejati yang mereka cari di masa muda mereka, tumbuh menjadi pemimpin yang inspiratif, dan pendukung yang rendah hati.

Semangat mereka ada, tetapi diarahkan dengan kehangatan, bukan meledak menjadi kobaran api yang berbahaya.

2. Tanggal 23

Pemikiran orang yang lahir di tanggal 23 saat masih muda sangat aktif. Diperintah Merkurius, planet kecerdasan, mereka adalah inovator, komunikator, dan pemikir yang dinamis.

Tapi, sistem saraf mereka sangat peka terhadap gangguan eksternal yang terkadang membuat mereka merasa gelisah atau cemas. Minat yang beragam, pikiran yang terlalu terstimulasi, dan pendapat yang kuat dapat menghambat pertumbuhan pribadi mereka.

Namun, seiring bertambahnya usia, perspektif mereka berkembang. Pemikiran mereka menjadi lebih fokus dan terarah. Di kemudian hari, tanggal lahir 23 menjadi lebih bermakna karena seseorang mencapai tujuan secara bertahap, daripada mencoba memasukkan pengalaman bertahun-tahun hanya dalam beberapa hari.

Mereka belajar menghargai keterbukaan pikiran sambil tetap menghargai keyakinan dan prinsip mereka yang teguh. Memastikan bahwa gangguan eksternal tidak menggoyahkan mereka dari apa yang berhasil bagi diri mereka sendiri.

3. Tanggal 29

Dipengaruhi Bulan, penuntun surgawi mereka melalui pasang surut emosi yang selalu berubah. Mereka individu yang sangat sensitif. Di masa muda, sensitivitas mereka yang tinggi sering kali terasa seperti titik perjuangan.

Mereka mungkin merasa kewalahan oleh emosi pribadi, mudah terpicu oleh rasa sakit dan penderitaan di dunia sekitar mereka. Hal yang paling penting, mereka mungkin kesulitan memikul terlalu banyak tanggung jawab atas kesejahteraan spiritual orang lain. Sering kali dengan mengorbankan diri sendiri.

Hal ini dapat menyebabkan kebencian yang terpendam dan mengalihkan mereka dari mencapai potensi sejati mereka.

Seiring waktu, mereka menyadari bahwa sensitivitas emosional yang dimiliki adalah anugerah spiritual yang berharga. Ketika mereka menghargai kesadaran batin ini, wawasan intuitif mulai mengalir.

Alih-alih merasa terdorong mengejar setiap pemahaman naluriah tentang dinamika emosional di sekitar mereka, mereka justru belajar memilih dimana mereka akan menginvestasikan waktu dan energi secara sengaja.

Mereka mengembangkan keterampilan dalam menenangkan diri, mengatur emosi bersama pasangan dan mengamati daripada bereaksi. Dengan memahami dunia batin dan pola emosional, mereka menjadi juara dalam penyembuhan, pengasuhan, dan penyelarasan.

Editor: Hanny Suwindari
Artikel Terkait
4 Tanggal Lahir yang Disebut-sebut Sangat Cocok Menjadi Penulis Hebat, Menurut Numerologi - Image
Zodiak

4 Tanggal Lahir yang Disebut-sebut Sangat Cocok Menjadi Penulis Hebat, Menurut Numerologi

14 April 2026, 20.23 WIB

Sering Hoki dalam Hidup, 9 Tanggal Lahir Ini Bakal DIkejutkan dengan Rezeki Tak Terduga di Bulan April - Image
Zodiak

Sering Hoki dalam Hidup, 9 Tanggal Lahir Ini Bakal DIkejutkan dengan Rezeki Tak Terduga di Bulan April

11 April 2026, 15.01 WIB

Daya Juangnya Tinggi, 5 Tanggal Lahir Ini Diramalkan Punya Kesuksesan Besar di Masa Depan - Image
Zodiak

Daya Juangnya Tinggi, 5 Tanggal Lahir Ini Diramalkan Punya Kesuksesan Besar di Masa Depan

11 April 2026, 14.53 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

