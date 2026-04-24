5 Sifat Tersembunyi yang Sering Dimiliki Orang-Orang Paling Menawan Menurut Psikologi Kepribadian

JawaPos.com - Tidak semua hal yang terlihat indah di permukaan mencerminkan keseluruhan cerita di dalamnya. Dalam dunia kepribadian, seseorang yang tampak menawan, hangat, dan penuh karisma sering kali menyimpan lapisan emosi dan sifat yang jauh lebih kompleks.

Mereka mudah disukai, pandai bergaul, dan mampu membuat orang lain merasa nyaman—namun di balik semua itu, ada dinamika batin yang tidak selalu sederhana.

Fenomena ini kerap terlihat pada tipe kepribadian tertentu yang dikenal sangat sosial dan empatik. Mereka memiliki kemampuan alami untuk memahami orang lain, membangun koneksi, dan menjadi sosok yang diandalkan.

Namun, seperti halnya setiap manusia, sisi terang tersebut berjalan berdampingan dengan sisi gelap yang jarang disadari, bahkan oleh diri mereka sendiri.

Menurut ulasan yang bersumber dari YourTango, orang-orang yang dianggap paling menawan justru memiliki beberapa kecenderungan sifat yang bisa menjadi bumerang dalam kehidupan pribadi maupun hubungan mereka. Berikut adalah lima sisi tersembunyi tersebut:

1. Terlihat Peduli, Namun Bisa Menjadi Terlalu Mendorong

Sifat peduli yang tinggi sering kali membuat mereka ingin melihat orang lain berhasil. Namun tanpa disadari, dorongan tersebut bisa berubah menjadi tekanan.

Mereka cenderung mendorong orang lain melampaui batas, dengan keyakinan bahwa itu demi kebaikan. Padahal, tidak semua orang siap atau memiliki keinginan yang sama, sehingga niat baik ini justru bisa menimbulkan ketidaknyamanan dalam hubungan.

2. Terlalu Banyak Memikirkan Hingga Sulit Mengambil Keputusan