Jika Orang Asing Tersenyum kepada Anda Tanpa Alasan, Mungkin Memiliki 7 Ciri Menawan Alami Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda berjalan di pusat perbelanjaan, mengantre di kedai kopi, atau sekadar duduk di halte bus — lalu tiba-tiba seseorang yang sama sekali tidak Anda kenal melemparkan senyum hangat ke arah Anda? Bukan senyum basa-basi, bukan senyum canggung yang muncul karena tatapan tak sengaja. Melainkan senyum tulus, seolah-olah orang itu senang hanya karena melihat Anda ada di sana.

Anda mungkin berpikir: *"Mungkin ada yang aneh dengan penampilan saya,"* atau *"Mungkin dia salah orang."* Tapi bagaimana jika itu bukan kebetulan? Bagaimana jika senyum-senyum itu adalah cerminan dari sesuatu yang ada dalam diri Anda — sesuatu yang bahkan mungkin belum pernah Anda sadari?

Psikologi telah lama mempelajari daya tarik manusia, dan hasilnya mengejutkan: **pesona sejati tidak selalu soal wajah tampan atau tubuh ideal.** Ada kualitas-kualitas tertentu yang dipancarkan seseorang secara alami — yang ditangkap oleh orang lain bahkan sebelum sepatah kata pun terucap. Dan senyum dari orang asing adalah salah satu sinyal paling jujur bahwa Anda memancarkan kualitas-kualitas itu.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (7/5), terdapat 7 ciri menawan alami yang mungkin Anda miliki, dan mengapa psikologi mengatakan hal itu membuat orang lain ingin tersenyum kepada Anda.

## 1. Anda Memancarkan Ketenangan yang Menular

Ada orang-orang yang ketika mereka masuk ke sebuah ruangan, suasana di ruangan itu terasa berubah — menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih aman. Anda mungkin salah satunya.

Psikologi menyebut ini sebagai **"co-regulation"** — kemampuan sistem saraf seseorang untuk mempengaruhi sistem saraf orang lain di sekitarnya. Konsep ini awalnya ditemukan dalam hubungan antara ibu dan bayi, di mana ketenangan sang ibu secara harfiah menstabilkan detak jantung dan pernapasan bayi. Namun para peneliti kemudian menemukan bahwa fenomena ini juga terjadi antar orang dewasa.

Ketika Anda berjalan dengan langkah yang tenang, bahu yang tidak tegang, wajah yang rileks, dan napas yang teratur — tubuh orang-orang di sekitar Anda secara tidak sadar "menangkap" sinyal-sinyal itu. Sistem limbik mereka — bagian otak yang mengatur emosi dan rasa aman — merespons kehadiran Anda dengan cara yang positif. Dan respons paling alami terhadap rasa aman adalah... senyuman.

Ini bukan sesuatu yang bisa dipalsukan dengan mudah. Ketenangan sejati berasal dari dalam — dari seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, yang tidak merasa perlu membuktikan apa pun kepada siapa pun. Jika Anda sering mendapati orang-orang terasa lebih rileks di sekitar Anda, kemungkinan besar Anda adalah seorang **penjangkar emosional** bagi orang-orang di sekitar Anda.