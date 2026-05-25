Benci Saat Orang Menyanyikan Lagu 'Selamat Ulang Tahun' Untukmu? Kemungkinan Besar Kamu Memiliki 10 Ciri Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, momen ulang tahun adalah hari yang paling ditunggu-tunggu. Mereka menikmati perhatian, kejutan, dan sorotan dari orang-orang di sekitar. Namun, tidak semua orang merasakan hal yang sama.

Ada orang yang justru merasa canggung, gelisah, bahkan ingin menghilang ketika lagu “Selamat Ulang Tahun” mulai dinyanyikan untuknya di depan banyak orang.

Jika kamu termasuk orang yang diam sambil tersenyum kaku, menunduk malu, atau berharap lagu itu cepat selesai, jangan khawatir. Menurut psikologi, reaksi tersebut bisa menggambarkan beberapa karakter dan pola kepribadian tertentu.

Ini bukan berarti kamu aneh atau antisosial. Justru, banyak orang dengan tingkat kesadaran diri tinggi dan emosi yang kompleks merasakan hal yang sama.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (22/5), terdapat 10 ciri yang kemungkinan kamu miliki jika kamu tidak suka saat orang menyanyikan lagu ulang tahun untukmu.

1. Kamu Tidak Nyaman Menjadi Pusat Perhatian

Salah satu alasan paling umum adalah karena kamu tidak suka menjadi sorotan utama.

Ketika semua mata tertuju kepadamu, otak mulai bekerja lebih aktif. Kamu sadar sedang diperhatikan, dinilai, bahkan diamati oleh banyak orang sekaligus. Situasi ini bisa memicu rasa tidak nyaman, terutama bagi mereka yang memiliki kepribadian introvert atau sensitif terhadap lingkungan sosial.

Bukan karena kamu tidak menghargai perhatian orang lain, tetapi kamu lebih nyaman berada di posisi yang tenang daripada menjadi pusat keramaian.