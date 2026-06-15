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Irfan Ferdiansyah
Senin, 15 Juni 2026 | 18.18 WIB

9 Frasa yang Digunakan Orang untuk Pamer Tanpa Terdengar Seperti Sedang Membual Menurut Psikologi

seseorang yang terdengar tidak sedang membual./Magnific/The Yuri Arcurs Collection - Image

seseorang yang terdengar tidak sedang membual./Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang yang ingin menunjukkan pencapaiannya akan melakukannya secara terang-terangan.

Banyak orang memahami bahwa membual secara langsung dapat menimbulkan kesan negatif, seperti arogan, haus perhatian, atau merasa lebih unggul dari orang lain. Karena itu, mereka memilih cara yang lebih halus untuk menyampaikan keberhasilan, status, atau kemampuan mereka.

Dalam psikologi sosial, perilaku ini sering disebut sebagai humblebragging atau "membual secara terselubung". Istilah ini merujuk pada tindakan menyampaikan kelebihan diri dengan cara yang tampak rendah hati, mengeluh, atau sekadar berbagi pengalaman, padahal tujuan utamanya adalah mendapatkan pengakuan sosial.

Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa humblebragging sering kali justru lebih mudah dikenali daripada yang dibayangkan pelakunya. Orang lain dapat menangkap pesan tersembunyi di balik kata-kata yang terdengar sederhana tersebut.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (12/6), terdapat sembilan frasa yang sering digunakan orang untuk pamer tanpa terdengar seperti sedang membual, beserta penjelasan psikologis di baliknya.

1. "Aku sebenarnya tidak terlalu pintar, cuma beruntung saja."

Sekilas, kalimat ini terdengar rendah hati. Namun sering kali kalimat tersebut muncul setelah seseorang menceritakan prestasi besar, seperti mendapatkan promosi, memenangkan kompetisi, atau meraih nilai tertinggi.

Secara psikologis, frasa ini berfungsi sebagai perlindungan sosial. Seseorang ingin mendapatkan pengakuan atas keberhasilannya tanpa dianggap sombong. Dengan mengaitkan kesuksesan pada keberuntungan, mereka tetap dapat menyampaikan pencapaiannya sambil mempertahankan citra rendah hati.

Namun pendengar biasanya tetap menangkap inti pesannya: "Saya baru saja mencapai sesuatu yang luar biasa."

2. "Aku capek banget, proyek ini bikin aku hampir tidak punya waktu istirahat."

Editor: Hanny Suwindari
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