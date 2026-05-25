Orang yang Sering Menekan Tombol ‘Tutup Pintu’ di Lift Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

seseorang yang sering menekan tombol tutup pintu./Magnific/freepik
JawaPos.com - Lift adalah bagian kecil dari kehidupan modern yang sering dianggap sepele. Namun di balik kebiasaan sederhana di dalam lift, ternyata ada banyak perilaku manusia yang menarik untuk diamati. Salah satunya adalah kebiasaan menekan tombol “tutup pintu” sesaat setelah masuk ke lift.
Sebagian orang melakukannya tanpa berpikir panjang. Sebagian lagi merasa itu adalah bentuk efisiensi. Ada juga yang menekan tombol tersebut karena tidak ingin menunggu terlalu lama atau takut terlambat. Menariknya, psikologi perilaku menunjukkan bahwa tindakan kecil seperti ini dapat memberikan gambaran tertentu mengenai karakter dan pola pikir seseorang.
Tentu saja, satu kebiasaan tidak bisa sepenuhnya menentukan kepribadian seseorang. Namun, tindakan spontan yang dilakukan berulang kali sering kali mencerminkan kecenderungan mental, gaya berpikir, dan cara seseorang menghadapi situasi sehari-hari.
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (22/5), terdapat tujuh ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan orang yang gemar menekan tombol “tutup pintu” di lift menurut sudut pandang psikologi.
1. Sangat Menghargai Waktu
Ciri pertama yang paling umum adalah memiliki orientasi tinggi terhadap waktu. Orang yang buru-buru menekan tombol “tutup pintu” biasanya tidak suka membuang waktu, bahkan dalam hitungan beberapa detik.
Dalam psikologi, individu seperti ini cenderung memiliki pola pikir yang efisien. Mereka ingin segala sesuatu berjalan cepat dan teratur. Menunggu pintu lift menutup otomatis terasa terlalu lama bagi mereka.
Orang dengan karakter seperti ini biasanya:
Tidak suka keterlambatan
Memiliki jadwal yang padat
Mudah merasa terganggu jika sesuatu berjalan lambat
Cenderung produktif
Mereka melihat waktu sebagai sumber daya berharga yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik