Orang yang Sering Menekan Tombol ‘Tutup Pintu’ di Lift Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Lift adalah bagian kecil dari kehidupan modern yang sering dianggap sepele. Namun di balik kebiasaan sederhana di dalam lift, ternyata ada banyak perilaku manusia yang menarik untuk diamati. Salah satunya adalah kebiasaan menekan tombol “tutup pintu” sesaat setelah masuk ke lift.

Sebagian orang melakukannya tanpa berpikir panjang. Sebagian lagi merasa itu adalah bentuk efisiensi. Ada juga yang menekan tombol tersebut karena tidak ingin menunggu terlalu lama atau takut terlambat. Menariknya, psikologi perilaku menunjukkan bahwa tindakan kecil seperti ini dapat memberikan gambaran tertentu mengenai karakter dan pola pikir seseorang.

Tentu saja, satu kebiasaan tidak bisa sepenuhnya menentukan kepribadian seseorang. Namun, tindakan spontan yang dilakukan berulang kali sering kali mencerminkan kecenderungan mental, gaya berpikir, dan cara seseorang menghadapi situasi sehari-hari.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (22/5), terdapat tujuh ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan orang yang gemar menekan tombol “tutup pintu” di lift menurut sudut pandang psikologi.

1. Sangat Menghargai Waktu

Ciri pertama yang paling umum adalah memiliki orientasi tinggi terhadap waktu. Orang yang buru-buru menekan tombol “tutup pintu” biasanya tidak suka membuang waktu, bahkan dalam hitungan beberapa detik.

Dalam psikologi, individu seperti ini cenderung memiliki pola pikir yang efisien. Mereka ingin segala sesuatu berjalan cepat dan teratur. Menunggu pintu lift menutup otomatis terasa terlalu lama bagi mereka.

Orang dengan karakter seperti ini biasanya:

Tidak suka keterlambatan

Memiliki jadwal yang padat

Mudah merasa terganggu jika sesuatu berjalan lambat

Cenderung produktif