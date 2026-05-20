Memiliki Teman Dekat yang Sama Selama Lebih dari Satu Dekade? Kemungkinan Besar Kamu Memiliki 9 Ciri Sosial Langka Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era hubungan serba cepat seperti sekarang, mempertahankan persahabatan dekat selama lebih dari sepuluh tahun bukanlah hal biasa.

Banyak hubungan sosial berubah karena pekerjaan, pernikahan, perpindahan kota, perbedaan prioritas, hingga perubahan cara hidup. Namun ada sebagian orang yang tetap memiliki satu atau dua sahabat yang bertahan melewati berbagai fase kehidupan.

Menariknya, psikologi melihat fenomena ini bukan sekadar “keberuntungan sosial”. Persahabatan jangka panjang sering kali mencerminkan kualitas emosional dan sosial tertentu yang relatif langka. Orang-orang yang mampu menjaga hubungan dekat selama satu dekade atau lebih biasanya memiliki pola komunikasi, regulasi emosi, dan kedewasaan interpersonal yang kuat.

Bukan berarti hubungan mereka selalu mulus. Justru sebaliknya: mereka mampu bertahan karena kedua pihak memiliki kemampuan menghadapi konflik, perubahan, dan pertumbuhan pribadi tanpa harus saling meninggalkan.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (18/5), terdapat 9 ciri sosial langka yang kemungkinan Anda miliki jika masih memiliki teman dekat yang sama selama lebih dari sepuluh tahun.

1. Anda Mampu Menjadi Diri Sendiri Tanpa Takut Dinilai

Salah satu tanda hubungan yang sehat adalah rasa aman secara emosional. Dalam psikologi, ini sering disebut sebagai psychological safety—keadaan ketika seseorang merasa diterima tanpa harus terus-menerus “memoles” dirinya.

Jika Anda masih berteman dekat dengan seseorang selama bertahun-tahun, kemungkinan besar Anda memiliki kemampuan untuk tampil autentik. Anda tidak merasa harus selalu terlihat sukses, lucu, kuat, atau sempurna.

Teman lama biasanya sudah melihat berbagai versi diri Anda: