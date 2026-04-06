Kenali 3 Tipe Kepribadian yang Sering Mencari Validasi Sosial dan Bagaimana Cara Menghindarinya?

JawaPos.com – MBTI dan validasi sosial ternyata punya hubungan yang cukup erat. Namun, ada tipe MBTI tertentu yang cenderung lebih sering mencari pengakuan sosial dibanding yang lain.

Apakah mencari validasi adalah hal yang tidak baik? Dilansir dari PsychCentral, mendapatkan validasi adalah hal fundamental yang berakar dari keinginan manusia untuk membentuk hubungan.

Pada dasarnya, setiap orang membutuhkan validasi dari sekitarnya untuk mengetahui apakah dirinya diterima pada sebuah lingkungan.

Namun, hal ini bukan berarti seorang individu yang mencari validasi dari sekitarnya “haus pujian”.

Tindakan ini ada hubungannya dengan cara otak mereka memproses interaksi sosial dan kebutuhan emosional.

Dilansir dari Simply Psychology dan 16Personalities, beberapa tipe memang lebih butuh external validation buat merasa cukup. Siapa sajakah tipe itu?



1. ENFP – Si Ekspresif yang Butuh Respon

ENFP memiliki kepribadian yang sangat baik dalam bersosialisasi dan cukup mudah dalam mengekspresikan apa yang mereka rasakan mereka.

Melalui kepribadian yang ekspresif, mereka mudah dalam memberikan apresiasi dan menyemangati orang lain yang membutuhkan.

Namun, di balik semua itu, ENFP juga memiliki sisi yang rentan. Mereka cenderung membutuhkan serta mencari validasi dari lingkungan sekitar.