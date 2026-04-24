8 Kebiasaan Sederhana yang Membuat Seseorang Tetap Tenang dan Stabil Meski Hidup Penuh Tekanan

JawaPos.Com - Tekanan hidup sering datang tanpa memberi jeda. Tuntutan pekerjaan, hubungan yang tidak selalu berjalan mulus, serta harapan yang kadang terasa terlalu tinggi bisa membuat pikiran mudah goyah.

Dalam kondisi seperti ini, ketenangan bukan sesuatu yang muncul begitu saja, melainkan hasil dari kebiasaan yang dibangun secara perlahan.

Seseorang yang terlihat tenang bukan berarti tidak memiliki masalah. Justru, mereka mungkin menghadapi hal yang sama beratnya dengan orang lain.

Perbedaannya terletak pada cara mereka merespons. Mereka tidak membiarkan emosi mengambil alih sepenuhnya, dan tidak pula membiarkan tekanan menguasai pikiran.

Ketenangan adalah keterampilan yang bisa dilatih. Melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana, seseorang dapat menciptakan ruang dalam dirinya untuk tetap stabil, bahkan ketika keadaan di luar terasa tidak menentu.

Dilansir dari Yourtango, inilah delapan kebiasaan yang membantu menjaga ketenangan seseorang.

1. Membiasakan Diri untuk Tidak Bereaksi Secara Berlebihan

Setiap peristiwa tidak selalu membutuhkan reaksi yang besar. Banyak tekanan justru terasa semakin berat karena respons yang berlebihan. Orang yang tenang cenderung memberi jeda sebelum bereaksi.

Mereka mengambil waktu sejenak untuk memahami situasi, bukan langsung mengikuti emosi yang muncul.

Jeda kecil ini memberi kesempatan bagi pikiran untuk bekerja lebih jernih.

Hasilnya, keputusan yang diambil menjadi lebih bijak dan tidak didorong oleh kepanikan.

2. Mengatur Napas Saat Emosi Mulai Naik

Napasan sering berubah ketika seseorang berada dalam tekanan. Menjadi lebih cepat dan dangkal tanpa disadari.

Kebiasaan sederhana seperti menarik napas perlahan dan menghembuskannya dengan teratur dapat membantu menenangkan sistem saraf.