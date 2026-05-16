6 Ciri Orang yang Menawan dengan Kepribadian Magnetis, Salah Satunya Optimis!

JawaPos.com – Daya tarik seseorang tidak hanya ditentukan oleh ucapan, tetapi juga dari cara mereka mampu membuat orang lain merasa nyaman dan tertarik saat berinteraksi.

Orang yang memiliki pesona alami umumnya menunjukkan sejumlah karakteristik khas yang membuat kehadirannya mudah disukai dan meninggalkan kesan positif.

Dilansir dari Geediting, terdapat enam ciri yang sering dimiliki oleh individu dengan kepribadian menawan dan aura magnetis.

1. Keasliannya terpancar

Bukan rahasia lagi bahwa orang-orang tertarik pada keaslian.

Di dunia di mana kepura-puraan dan penampilan luar adalah hal biasa, individu yang secara alami menawan menonjol melalui keaslian mereka.

Menjadi autentik berarti jujur pada kepribadian, nilai-nilai, dan keyakinan sendiri. Ini tentang menjadi nyata, diri sendiri, dan memiliki kisah hidup Anda sendiri.

2. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian

Orang-orang yang secara alami menawan memiliki kemampuan untuk membuat individu lain merasa dihargai dan didengarkan.

Mereka melakukan ini dengan menjadi pendengar yang baik.

3. Mereka mempraktikkan empati

Orang-orang yang secara alami menawan memiliki bakat untuk memahami dan berbagi perasaan individu lain.