Orang yang Terkadang Menggulir dan Memeriksa Ponsel Mereka saat Anda Berbicara Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

2. Kecemasan Sosial Ringan atau Ketidaknyamanan dalam Interaksi



Pada beberapa kasus, penggunaan ponsel saat berbicara bisa menjadi mekanisme “pelarian halus” dari situasi sosial yang terasa kurang nyaman.



Ini tidak selalu berarti gangguan kecemasan sosial, tetapi bisa berupa:



Rasa canggung dalam percakapan mendalam

Kesulitan mempertahankan kontak mata

Ketidaknyamanan saat terjadi keheningan



Ponsel menjadi “alat aman” untuk mengisi jeda atau mengurangi tekanan sosial.



3. Ketergantungan pada Stimulasi Instan



Media sosial, pesan instan, dan aplikasi hiburan melatih otak untuk terbiasa dengan rangsangan cepat dan berulang.



Orang dengan kecenderungan ini biasanya:



Tidak nyaman dengan percakapan yang lambat

Sering mencari distraksi kecil

Merasa “bosan” jika tidak ada stimulus baru



Akibatnya, ponsel menjadi sumber stimulasi yang selalu tersedia, bahkan saat sedang berinteraksi langsung.



4. Kesulitan Regulasi Perhatian (Attention Regulation)



Sebagian orang memiliki tantangan dalam mengatur fokus secara sadar. Ini bukan soal niat tidak sopan, melainkan kemampuan kognitif untuk mempertahankan perhatian pada satu hal dalam waktu lama.



Ciri-cirinya:



Sering “tertarik otomatis” ke notifikasi

Sulit menahan diri untuk tidak mengecek ponsel

Merasa harus segera merespons pesan



Dalam psikologi, ini berkaitan dengan kontrol eksekutif di otak yang mengatur prioritas perhatian.



5. Orientasi Tinggi pada Dunia Digital (Digital First Mindset)



Ada individu yang hidupnya sangat terintegrasi dengan dunia digital. Bagi mereka, batas antara “online” dan “offline” menjadi kabur.



Mereka cenderung:



Menganggap percakapan fisik dan digital sama pentingnya

Merasa perlu selalu terhubung

Tidak melihat masalah besar dalam mengecek ponsel saat ngobrol



Dalam beberapa kasus, ini bukan kurangnya rasa hormat, tetapi pergeseran norma sosial akibat teknologi.



6. Empati Situasional yang Lebih Rendah (Bukan Empati Umum)



Menariknya, orang yang sering mengecek ponsel saat berbicara tidak selalu kurang empati secara keseluruhan. Namun, mereka bisa memiliki situational empathy drop, yaitu penurunan empati dalam momen tertentu ketika perhatian mereka terpecah.



Ini bisa membuat mereka:



Tidak sepenuhnya menyadari dampak perilaku mereka

Meremehkan pentingnya momen percakapan

Menganggap interupsi kecil tidak berpengaruh



Biasanya ini lebih terkait dengan kebiasaan perhatian, bukan sifat kepribadian yang keras.



7. Prioritas yang Tidak Selalu Tersusun Secara Sosial



Beberapa orang menempatkan prioritas berdasarkan urgensi pribadi, bukan norma sosial.



Contohnya:



Menganggap notifikasi pesan lebih penting daripada percakapan langsung

Merasa harus segera merespons pekerjaan atau grup chat

Tidak menyadari bahwa lawan bicara merasa diabaikan



Ini sering muncul pada individu yang hidup dalam tekanan pekerjaan tinggi atau lingkungan yang serba cepat.



Apakah Ini Berarti Mereka Tidak Sopan?



Tidak selalu.



Psikologi modern menekankan bahwa perilaku ini lebih kompleks daripada sekadar “tidak sopan”. Ada faktor:



Kebiasaan digital

Lingkungan kerja

Kepribadian

Tingkat stres

Budaya sosial



Namun, dari sudut pandang hubungan interpersonal, kebiasaan ini tetap bisa berdampak negatif jika tidak disadari, karena lawan bicara bisa merasa tidak dihargai.



Kesimpulan



Kebiasaan mengecek ponsel saat berbicara bisa mencerminkan berbagai aspek psikologis, mulai dari gaya perhatian yang terbagi, ketergantungan pada stimulasi digital, hingga prioritas sosial yang berbeda.



Namun penting diingat: ini bukan diagnosis kepribadian. Ini hanyalah pola umum yang bisa membantu kita memahami perilaku manusia di era digital.



