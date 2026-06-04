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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 4 Juni 2026 | 20.39 WIB

7 Kebiasaan Orang Tua Sabar saat Menghadapi Anak Rewel Menurut Psikologi

Kebiasaan orang tua sabar saat menghadapi anak rewel menurut psikologi (Magnific/Freepik) - Image

Kebiasaan orang tua sabar saat menghadapi anak rewel menurut psikologi (Magnific/Freepik)

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa kesabaran dan empati adalah dua kualitas mendasar yang secara mendalam memengaruhi cara orang tua berinteraksi dengan anak mereka.

Kebiasaan orang tua yang sabar dalam menghadapi anak rewel bukan sesuatu yang muncul begitu saja, melainkan hasil dari latihan dan kesadaran yang terus dibangun.

Mengembangkan pola asuh yang penuh empati mungkin terasa berat di tengah tuntutan kehidupan modern, namun dampaknya pada tumbuh kembang anak sangat luar biasa.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (4/6), berikut tujuh kebiasaan yang secara konsisten dipraktikkan oleh orang tua dengan kesabaran luar biasa saat semua orang di rumah sedang rewel dan lelah.

1. Berusaha memutus siklus pengasuhan yang tidak sehat

Keyakinan bahwa anak harus dihukum saat membuat kesalahan sering kali berakar dari cara seseorang sendiri diperlakukan saat kecil dulu.

Memahami latar belakang pengasuhan yang pernah dialami adalah langkah kuat pertama untuk mulai mengevaluasi pendekatan yang selama ini dianggap normal.

Menantang narasi bahwa disiplin keras adalah satu-satunya cara dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih penuh kasih adalah pilihan yang sangat bisa dilakukan.

2. Secara aktif mempelajari cara pengasuhan yang lebih baik

Frustrasi dan ketidaksabaran terhadap anak sering kali lahir dari tidak tahu cara yang lebih baik selain cara yang sudah dikenal sejak kecil.

Editor: Candra Mega Sari
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