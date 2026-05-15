Perempuan yang Jarang Memakai Make Up ke Tempat Kerja, Biasanya Memiliki 9 Ciri Kepribadian yang Sering Dikaitkan dalam Psikologi

seseorang yang jarang memakai make up ke tempat kerja (Magnific/88studio)
JawaPos.com - Dalam dunia kerja modern, penampilan sering dianggap bagian dari “bahasa nonverbal” yang memengaruhi persepsi orang lain.
Make up, bagi sebagian orang, adalah bentuk ekspresi diri. Namun bagi yang lain, terutama perempuan yang memilih tampil minimalis tanpa make up, keputusan itu sering mencerminkan prioritas yang berbeda: kenyamanan, efisiensi, atau bahkan filosofi hidup tertentu.
Psikologi sosial tidak menyatakan bahwa make up menentukan karakter seseorang. Tetapi, studi tentang self-presentation (cara individu menampilkan diri) menunjukkan bahwa pilihan penampilan bisa berkaitan dengan nilai, motivasi, dan kepribadian tertentu.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat 9 kecenderungan kepribadian yang sering dikaitkan dengan perempuan yang jarang memakai make up ke tempat kerja.
1. Percaya diri dengan penampilan alami
Salah satu ciri yang paling sering dikaitkan adalah tingkat penerimaan diri yang tinggi. Mereka cenderung merasa nyaman dengan wajah alami tanpa merasa perlu “memperbaiki” tampilan untuk validasi sosial.
Dalam psikologi, ini berhubungan dengan konsep self-acceptance, yaitu kemampuan menerima diri apa adanya tanpa ketergantungan pada standar eksternal.
2. Efisien dan berorientasi pada waktu
Tidak memakai make up sering dikaitkan dengan preferensi terhadap efisiensi. Bagi sebagian orang, waktu pagi lebih baik digunakan untuk hal lain seperti olahraga, sarapan, atau mempersiapkan pekerjaan.
Ini mencerminkan kecenderungan task-oriented mindset, yaitu fokus pada fungsi dan produktivitas dibanding ritual tambahan.
