Tes Psikologi: Pilih 1 Kotak Hadiah yang Paling Anda Inginkan dan Temukan Keistimewaan Diri Anda

JawaPos.com - Setiap orang menyukai hadiah bukan? Jika delapan hadiah ini dihadapkan pada Anda, maka hadiah mana yang paling Anda inginkan?



Dilansir JawaPos.com dari dasha.takisho pada Rabu (13/2), berikut ini arti dibalik masing-masing hadiah yang paling Anda inginkan terkait dengan keistimewaan diri Anda.



Hadiah 1



Keistimewaan Anda adalah kontrol, maksudnya, Anda senang menjaga semuanya tetap terkendali, baik diri Anda sendiri, emosi, ataupun lingkungan Anda.



Anda sulit untuk rileks karena Anda selalu sadar akan apa yang bisa salah. Sejujurnya, itu merupakan cerminan dari diri Anda yang takut kehilangan stabilitas.



Padahal dengan mengizinkan ketidaksempurnaan, Anda dapat menjadi pribadi yang brilian. Ingat, tidak semua hal perlu dikendalikan agar aman.



Hadiah 2



Keistimewaan diri Anda adalah kelembutan, murah hati, dan sangat peduli dengan perasaan orang lain. Anda sering menyesuaikan diri supaya diterima atau disukai. Tapi, Anda lupa apa yang sebenarnya Anda inginkan.



Padahal, Anda tidak perlu selalu mendapatkan cinta. Cinta yang ada sebenarnya sudah cukup untuk Anda. Itu akan membuat Anda tenang.



Hadiah 3



Keamanan dan stabilitas menjadi keistimewaan diri Anda. Anda menghargai ketenangan, keamanan, dan prediktabilitas.



Anda tidak terburu-buru dan membangun sesuatu secara perlahan serta hati-hati. Namun, rasa takut akan perubahan membuat Anda terjebak lebih lama dari yang seharusnya.



Dengan mengingat kalau stabilitas itu penting, tapi, pertumbuhan selalu membutuhkan pergerakan akan membuat Anda berkembang.



Hadiah 4



Kekuasaan dan kontrol atas kehidupan dominan di dalam diri Anda. Itu membuat Anda istimewa. Anda kuat, mandiri, dan tidak bergantung pada orang lain.



Tapi, kadang kala hal ini berubah menjadi tekanan, seolah-olah Anda harus selalu 'kuat'.



Dengan menyadari kalau kekuatan sejati juga mencakup kelembutan, Anda dapat berkembang.



Hadiah 5



Perlindungan emosional, itulah keistimewaan diri Anda. Anda merasakan emosi yang mendalam, meski Anda tidak selalu menunjukkannya.



Anda melindungi energi pribadi dan tidak mudah terbuka. Anda juga memiliki perasaan takut terluka atau kewalahan.



Dengan mengingat kalau emosi bukan musuh, melainkan penuntun dapat membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi.



Hadiah 6



Anda selalu mendambakan sesuatu yang sederhana dan nyata. Itulah hal yang membuat diri Anda istimewa.



Hanya saja pikiran Anda sering kali membuat Anda terjebak dalam lingkaran. Anda lelah dengan tekanan, ekspektasi, dan kerumitan.



Pelajarilah teknik memperlambat, karena kejelasan sering kali datang ketika Anda berhenti memaksakan jawaban.



Hadiah 7



Dunia batin dan intuisi menjadi keistimewaan Anda. Anda mampu merasakan sesuatu secara mendalam dan sering kali lebih mengandalkan intuisi daripada logika.



Tapi, terkadang Anda merasa terputus dari realitas atau menghindari tindakan.



Jadi, percayai intuisi Anda dan terapkan dalam tindakan. Itu akan membuat Anda lebih baik.



Hadiah 8



Misteri dan kekuatan tersembunyi adalah keistimewaan diri Anda. Maksudnya, Anda bukan orang yang sepenuhnya dapat dipahami orang lain.



Ada kedalaman, intensitas, dan kekuatan yang tenang dalam diri Anda. Mungkin Anda terlalu banyak menyembunyikan sebagian dari diri Anda.



Padahal dengan dilihat orang lain tidak akan menghilangkan kekuatan Anda, justru akan memperkuatnya.