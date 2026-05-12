Hidup Menjadi Membosankan dan Mudah Ditebak? Ucapkan Selamat Tinggal pada 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Hidup yang terasa membosankan dan mudah ditebak sering kali bukan disebabkan oleh kurangnya peluang, tetapi oleh pola kebiasaan yang kita ulang setiap hari tanpa disadari.

Dalam psikologi perilaku, manusia cenderung membentuk “autopilot mental”—sebuah kondisi di mana otak memilih jalan paling hemat energi, bahkan jika itu membuat hidup terasa datar dan tidak berkembang.

Kabar baiknya, kebosanan bukan kondisi permanen. Ia adalah sinyal bahwa ada kebiasaan tertentu yang perlu diubah.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (!0/5), terdapat 7 kebiasaan yang menurut perspektif psikologi sering membuat hidup terasa stagnan, dan sebaiknya mulai Anda tinggalkan.

1. Terlalu Sering Menghindari Ketidaknyamanan

Salah satu penyebab utama hidup terasa “itu-itu saja” adalah kebiasaan menghindari hal yang tidak nyaman. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai avoidance behavior.

Orang cenderung memilih aktivitas yang aman: rutinitas yang sama, percakapan yang sama, bahkan lingkungan sosial yang sama. Walaupun terasa nyaman, pola ini membatasi pengalaman baru.

Ketidaknyamanan sebenarnya adalah pintu pertumbuhan. Belajar hal baru, mencoba tantangan, atau mengambil risiko kecil dapat mengaktifkan sistem dopamin yang membuat hidup terasa lebih hidup dan bermakna.

2. Terjebak dalam Rutinitas Tanpa Variasi