4 Zodiak yang Paling Anti Dating Membosankan, Hidup Harus Selalu Menghadapi Petualangan Seru

JawaPos.com - Beberapa zodiak merasa nyaman dengan rutinitas. Mereka menyukai hal-hal yang dapat diprediksi dan sudah familiar.

Mereka membutuhkan petualangan baru agar tetap merasa puas dan bersemangat. Selain karena mudah bosan karena harus mengunjungi tempat dating yang itu-itu saja.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang sangat menyukai petualangan baru saat sedang berkencan.

Aries

Aries akan mulai gelisah dan menginginkan sesuatu yang lebih. Anda perlu terbuka terhadap pengalaman baru. Aries adalah sosok yang selalu mengejar pertumbuhan dan petualangan.

Mereka membutuhkan pengalaman baru untuk menjaga semangat hidup.

Gemini

Gemini membutuhkan perubahan dan variasi secara terus menerus agar merasa benar-benar menikmati hidup. Gemini ingin pasangannya terus memberikan kejutan dan membuat hubungan terasa segar.

Cara terbaik adalah dengan mencoba hal-hal baru, menjelajah tempat baru, dan menciptakan pengalaman yang berbeda.

Aquarius

Aquarius tidak akan bahagia jika harus terus-menerus mengunjungi restoran atau tempat hiburan yang sama. Aquarius selalu merasa penasaran dengan berbagai kemungkinan di luar sana.

Libra

Libra menghargai setiap petualangan, bahkan ketika tidak berjalan sesuai dengan rencana, karena mereka selalu mendapatkan pelajaran dan pengalaman baru dari setiap perjalanan.