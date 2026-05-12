Orang Jarang Mengunggah Sesuatu Di Media Sosial dan Lebih Memilih untuk Menjaga Privasi, Biasanya Memiliki 7 Ciri Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Orang yang jarang mengunggah sesuatu di media sosial dan lebih memilih menjaga privasi sering kali dianggap “tertutup” atau “tidak aktif secara sosial di dunia digital”.

Namun dalam perspektif psikologi, pilihan ini tidak sesederhana itu. Perilaku tersebut bisa mencerminkan kepribadian, nilai hidup, hingga cara seseorang mengelola energi sosialnya.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (10/5), terdapat 7 ciri yang sering dikaitkan dengan orang yang cenderung menjaga privasi di media sosial menurut sudut pandang psikologi kepribadian dan perilaku sosial.

1. Lebih Selektif dalam Mengekspresikan Diri

Orang yang jarang mengunggah sesuatu biasanya tidak merasa perlu membagikan setiap aspek kehidupannya secara publik. Mereka cenderung memilih momen tertentu yang benar-benar bermakna jika ingin membagikan sesuatu.

Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan self-disclosure yang rendah namun terkontrol—bukan berarti tertutup, tetapi lebih berhati-hati dalam membuka diri.

2. Memiliki Batas Privasi yang Jelas

Individu dengan kecenderungan menjaga privasi biasanya memiliki batas yang tegas antara kehidupan pribadi dan ruang publik.

Mereka memahami bahwa tidak semua pengalaman harus dibagikan ke orang lain, terutama di platform yang bersifat terbuka. Ini berkaitan dengan konsep privacy regulation, yaitu kemampuan seseorang mengatur seberapa banyak informasi pribadi yang ingin dibagikan.