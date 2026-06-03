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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 3 Juni 2026 | 18.37 WIB

Orang yang Lebih Suka Menjaga Privasi Biasanya Menunjukkan 9 Perilaku Halus Ini Menurut Psikologi

seseorang yang jarang membual dan lebih suka menjaga privasi (Magnific/prostock-studio) - Image

seseorang yang jarang membual dan lebih suka menjaga privasi (Magnific/prostock-studio)



JawaPos.com - Di era media sosial yang mendorong orang untuk membagikan hampir setiap aspek kehidupannya, memilih untuk tetap rendah hati dan menjaga privasi sering kali dianggap tidak biasa. Banyak orang merasa perlu menunjukkan pencapaian, pengalaman, atau bahkan kebahagiaan mereka kepada publik untuk mendapatkan pengakuan.

Namun, ada kelompok orang yang berbeda. Mereka tidak merasa perlu membual tentang apa yang mereka miliki atau capai. Mereka lebih nyaman menyimpan sebagian besar kehidupan pribadinya untuk diri sendiri dan orang-orang terdekat.

Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa sikap seperti ini sering kali bukan tanda kurang percaya diri atau tidak punya sesuatu untuk dibanggakan. Sebaliknya, perilaku tersebut justru dapat mencerminkan kedewasaan emosional, rasa aman terhadap diri sendiri, dan kemampuan memahami batasan yang sehat.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat sembilan perilaku halus yang sering ditunjukkan oleh orang-orang yang jarang membual dan lebih suka menjaga privasi.

1. Mereka Tidak Merasa Perlu Membuktikan Diri kepada Semua Orang

Salah satu ciri paling menonjol adalah mereka tidak memiliki dorongan kuat untuk terus-menerus mendapatkan validasi dari orang lain.

Ketika mencapai sesuatu yang penting, mereka merasa puas dengan pencapaian itu sendiri. Mereka tidak selalu merasa perlu mengumumkannya kepada semua orang.

Dalam psikologi, kebutuhan yang rendah terhadap validasi eksternal sering dikaitkan dengan rasa harga diri yang lebih stabil. Mereka tahu siapa diri mereka tanpa harus bergantung pada pujian atau pengakuan publik.

Akibatnya, mereka cenderung membiarkan hasil kerja mereka berbicara sendiri.

2. Mereka Lebih Banyak Mendengarkan daripada Berbicara

Orang yang menjaga privasi biasanya tidak mendominasi percakapan dengan cerita tentang dirinya.

Sebaliknya, mereka lebih sering mengajukan pertanyaan dan menunjukkan ketertarikan pada pengalaman orang lain.

Mereka memahami bahwa percakapan yang baik bukanlah tentang siapa yang paling banyak berbicara, melainkan tentang pertukaran yang seimbang.

Karena tidak fokus mempromosikan diri sendiri, mereka sering kali menjadi pendengar yang lebih baik dan lebih disukai dalam lingkungan sosial.

3. Mereka Memilih dengan Hati-Hati Apa yang Akan Dibagikan

Bukan berarti mereka tertutup sepenuhnya. Mereka tetap bisa terbuka, tetapi sangat selektif.

Mereka mempertimbangkan siapa yang mendengar informasi tersebut, konteksnya, dan apakah informasi itu memang perlu dibagikan.

Psikologi menyebut ini sebagai kemampuan mengelola batasan pribadi yang sehat. Mereka memahami bahwa tidak semua hal harus diketahui semua orang.

Privasi bagi mereka bukan rahasia, melainkan bentuk perlindungan diri yang bijaksana.

4. Mereka Tidak Menggunakan Kesuksesan sebagai Alat untuk Mengesankan Orang Lain

Ketika seseorang terus-menerus membicarakan pencapaiannya, sering kali ada keinginan untuk mendapatkan pengakuan atau status sosial.

Sebaliknya, orang yang rendah hati cenderung melihat kesuksesan sebagai bagian dari perjalanan hidup, bukan sebagai alat untuk mengesankan orang lain.

Mereka mungkin memiliki karier yang hebat, penghasilan tinggi, atau pencapaian luar biasa, tetapi tidak merasa perlu menjadikannya topik utama dalam setiap percakapan.

Sikap ini membuat mereka terlihat lebih autentik dan nyaman dengan diri sendiri.

5. Mereka Menghargai Kedekatan yang Tulus

Karena tidak terlalu terbuka kepada semua orang, mereka biasanya lebih menghargai hubungan yang benar-benar bermakna.

Mereka lebih memilih memiliki beberapa teman dekat yang dapat dipercaya daripada banyak kenalan yang hanya mengetahui versi permukaan dari diri mereka.

Penelitian psikologi sosial menunjukkan bahwa kualitas hubungan sering kali lebih berpengaruh terhadap kesejahteraan emosional dibandingkan jumlah hubungan.

Orang yang menjaga privasi cenderung memahami hal ini secara alami.

6. Mereka Tidak Mudah Terpengaruh oleh Tekanan Sosial

Banyak orang membagikan kehidupan pribadinya karena merasa semua orang melakukannya.

Namun, individu yang lebih privat biasanya tidak mudah mengikuti tekanan semacam itu.

Mereka tidak merasa harus memamerkan liburan, pembelian baru, atau pencapaian pribadi hanya karena lingkungan sekitar melakukannya.

Kemampuan untuk tetap berpegang pada nilai dan kenyamanan pribadi menunjukkan tingkat kemandirian psikologis yang cukup tinggi.

7. Mereka Lebih Fokus pada Pengalaman daripada Pengakuan

Saat menikmati momen bahagia, mereka cenderung benar-benar hadir dalam pengalaman tersebut.

Alih-alih sibuk memikirkan bagaimana momen itu terlihat di mata orang lain, mereka lebih fokus merasakannya secara langsung.

Psikologi mindfulness menunjukkan bahwa orang yang mampu hadir sepenuhnya dalam suatu pengalaman biasanya merasakan kepuasan yang lebih mendalam.

Mereka tidak selalu membutuhkan audiens untuk menikmati hidup.

8. Mereka Cenderung Berpikir Sebelum Berbicara

Orang yang menjaga privasi umumnya memiliki kebiasaan menyaring informasi sebelum mengungkapkannya.

Mereka mempertimbangkan konsekuensi dari apa yang akan dikatakan dan kepada siapa informasi itu disampaikan.

Karena itu, mereka jarang mengungkapkan sesuatu secara impulsif yang kemudian mereka sesali.

Perilaku ini sering dikaitkan dengan kontrol diri yang baik dan kecerdasan emosional yang lebih matang.

9. Mereka Merasa Aman dengan Diri Mereka Sendiri

Di balik semua perilaku tersebut, terdapat satu karakteristik utama: rasa aman terhadap identitas diri.

Mereka tidak membutuhkan perhatian terus-menerus untuk merasa berharga. Mereka tidak merasa harus membuktikan bahwa hidup mereka menarik, sukses, atau layak dikagumi.

Kepercayaan diri mereka berasal dari dalam, bukan dari reaksi orang lain.

Inilah alasan mengapa mereka bisa tetap tenang tanpa perlu membual dan tetap nyaman menjaga sebagian hidupnya tetap pribadi.

Penutup

Menjadi pribadi yang jarang membual dan lebih suka menjaga privasi bukan berarti antisosial, pemalu, atau tidak percaya diri. Justru dalam banyak kasus, psikologi melihat perilaku ini sebagai tanda kedewasaan emosional, kesadaran diri yang kuat, dan rasa aman terhadap identitas pribadi.

Orang-orang seperti ini tidak menghabiskan energi untuk mencari pengakuan dari semua orang. Mereka lebih fokus pada hubungan yang tulus, pengalaman yang bermakna, dan kehidupan yang autentik.

Di dunia yang semakin ramai oleh kebutuhan untuk tampil dan terlihat, kemampuan untuk tetap rendah hati dan menjaga privasi bisa menjadi salah satu bentuk kepercayaan diri yang paling kuat.***
Editor: Novia Tri Astuti
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