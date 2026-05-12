Sering Duduk di Tempat yang Sama di Sebuah Ruangan? Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Tersembunyi Ini Menurut Psikologi

seseorang yang sering duduk di tempat yang sama di ruangan yang sama./Magnific/makistock
JawaPos.com - Pernahkah Anda menyadari bahwa Anda hampir selalu memilih kursi yang sama di kantor, ruang kelas, ruang rapat, kafe, atau bahkan di rumah sendiri? Tanpa sadar, banyak orang memiliki “tempat favorit” yang terus mereka pilih berulang kali. Mungkin Anda selalu duduk di pojok ruangan, dekat jendela, menghadap pintu, atau di kursi tertentu saat makan bersama keluarga.
Sekilas, kebiasaan ini terlihat sepele. Namun dalam psikologi, pilihan tempat duduk sering dianggap sebagai bentuk ekspresi diri yang tidak disadari. Cara seseorang menempatkan dirinya di sebuah ruangan dapat mencerminkan kebutuhan emosional, tingkat kenyamanan sosial, pola berpikir, bahkan karakter kepribadiannya.
Tentu saja, tidak semua orang yang duduk di tempat yang sama memiliki sifat yang identik. Tetapi para psikolog percaya bahwa pola kebiasaan kecil seperti ini sering berkaitan dengan kecenderungan mental tertentu. Menariknya, sebagian besar orang bahkan tidak sadar bahwa kebiasaan sederhana tersebut mengungkap banyak hal tentang diri mereka.
Dilansir dari Expert Editor pada MInggu (10/5), terdapat 7 ciri tersembunyi yang mungkin Anda miliki jika Anda sering duduk di tempat yang sama di sebuah ruangan.
1. Anda Menghargai Rasa Aman dan Kendali
Salah satu alasan terbesar seseorang memilih tempat duduk yang sama adalah karena otak menyukai prediktabilitas. Manusia secara alami mencari lingkungan yang terasa aman dan terkendali.
Ketika Anda sudah mengenal suatu posisi di ruangan—misalnya tahu siapa yang ada di sekitar Anda, bagaimana pencahayaannya, atau seberapa dekat dengan pintu keluar—otak tidak perlu bekerja ekstra untuk menyesuaikan diri. Ini menciptakan rasa nyaman secara psikologis.
Orang yang terus memilih tempat yang sama biasanya:
Tidak terlalu menyukai kejutan mendadak
Lebih nyaman dengan rutinitas
Suka mengetahui apa yang akan terjadi
Cenderung menghindari situasi yang tidak pasti
Dalam psikologi perilaku, kebiasaan seperti ini sering dikaitkan dengan kebutuhan akan kontrol internal. Bukan berarti Anda suka mengatur orang lain, melainkan Anda merasa lebih tenang ketika situasi dapat diprediksi.
