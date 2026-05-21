Orang yang Bisa Duduk dalam Keheningan Tanpa Merasa Canggung Biasanya Memiliki 8 Kualitas Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di dunia yang penuh notifikasi, percakapan tanpa henti, dan kebutuhan untuk selalu “terlihat aktif”, keheningan sering dianggap aneh. Banyak orang merasa harus mengisi setiap jeda dengan kata-kata, candaan, atau sekadar membuka ponsel agar suasana tidak terasa canggung.



Namun ada tipe orang yang berbeda.



Mereka bisa duduk dalam keheningan total — bersama orang lain maupun sendirian — tanpa merasa gelisah sedikit pun. Mereka tidak buru-buru berbicara hanya demi memecah suasana. Mereka juga tidak panik ketika percakapan berhenti beberapa detik.



Menariknya, psikologi melihat kemampuan ini bukan sebagai sifat “dingin” atau antisosial. Justru sebaliknya. Orang yang nyaman dengan keheningan sering memiliki kematangan emosional dan kualitas mental tertentu yang tidak dimiliki semua orang.



Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (19/5), terdapat delapan kualitas yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang bisa menikmati keheningan tanpa merasa canggung.



1. Mereka Memiliki Regulasi Emosi yang Baik



Banyak orang merasa tidak nyaman saat suasana hening karena otak mereka menganggap keheningan sebagai tanda masalah sosial. Ada rasa takut dinilai, takut dianggap membosankan, atau takut hubungan menjadi renggang.



Orang yang nyaman dalam keheningan tidak terlalu dikendalikan oleh kecemasan sosial semacam itu.



Mereka mampu mengatur emosi dengan baik. Ketika situasi menjadi sunyi, mereka tidak langsung panik atau merasa harus “menyelamatkan” suasana. Mereka tahu bahwa jeda adalah bagian normal dari interaksi manusia.



Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan emotional regulation — kemampuan mengenali emosi tanpa bereaksi secara impulsif.



Karena itu, mereka cenderung terlihat lebih tenang, stabil, dan tidak mudah terbawa tekanan sosial.



2. Mereka Tidak Bergantung pada Validasi Sosial



Sebagian orang terus berbicara karena ingin diterima. Mereka merasa harus selalu terlihat menarik, lucu, atau pintar agar disukai.



Sebaliknya, orang yang nyaman dengan keheningan tidak terlalu haus validasi eksternal.



Mereka tidak merasa harga dirinya bergantung pada seberapa banyak mereka berbicara atau seberapa sering mereka menjadi pusat perhatian. Mereka tahu bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh kemampuan menghibur orang lain setiap saat.



Itulah sebabnya mereka bisa duduk diam tanpa merasa kehilangan identitas sosial.



Keheningan bagi mereka bukan ancaman.



3. Mereka Memiliki Tingkat Kesadaran Diri yang Tinggi



Orang yang tidak takut pada keheningan biasanya cukup akrab dengan dirinya sendiri.



Mereka terbiasa mengamati pikiran, emosi, dan refleksi internal tanpa merasa terganggu. Dalam istilah psikologi, mereka memiliki self-awareness yang kuat.



Banyak orang menghindari keheningan karena saat suasana sunyi, suara pikiran sendiri menjadi lebih terdengar. Kenangan, kekhawatiran, rasa takut, atau konflik batin bisa muncul ke permukaan.



Tidak semua orang siap menghadapi itu.



Namun individu yang memiliki kesadaran diri tinggi justru mampu menggunakan keheningan sebagai ruang untuk memahami dirinya lebih dalam.



Mereka tidak selalu membutuhkan distraksi.



4. Mereka Lebih Nyaman dengan Hubungan yang Autentik



Dalam hubungan yang dangkal, keheningan sering terasa menegangkan. Ada tekanan untuk terus mengobrol agar koneksi tetap terasa hidup.



Tetapi dalam hubungan yang sehat dan autentik, dua orang bisa duduk bersama tanpa harus terus berbicara.



Orang yang nyaman dengan keheningan biasanya menghargai koneksi yang lebih dalam daripada sekadar percakapan terus-menerus. Mereka memahami bahwa kedekatan emosional tidak selalu diukur dari banyaknya kata.



Kadang, rasa nyaman justru terlihat ketika dua orang bisa berbagi ruang tanpa perlu memaksakan percakapan.



Itu tanda adanya rasa aman secara emosional.



5. Mereka Memiliki Kemampuan Observasi yang Tajam



Orang yang tidak sibuk mengisi setiap jeda biasanya lebih banyak memperhatikan.



Mereka mengamati ekspresi wajah, nada suara, bahasa tubuh, dan dinamika situasi. Karena tidak terus berbicara, energi mental mereka lebih tersedia untuk menangkap detail yang sering dilewatkan orang lain.



Dalam banyak kasus, orang seperti ini justru menjadi pendengar yang sangat baik.



Mereka tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga memahami emosi di baliknya.



Kemampuan observasi seperti ini sering dikaitkan dengan kecerdasan emosional yang tinggi.



6. Mereka Tidak Takut Sendirian



Ada hubungan erat antara kemampuan menikmati keheningan dan kemampuan menikmati kesendirian.



Orang yang terus mencari kebisingan sering kali sebenarnya takut sendirian dengan pikirannya sendiri. Mereka membutuhkan distraksi konstan agar tidak merasa kosong.



Sebaliknya, orang yang nyaman dalam keheningan biasanya memiliki hubungan yang sehat dengan kesendirian.



Mereka bisa menikmati waktu tanpa hiburan, tanpa percakapan, dan tanpa stimulasi terus-menerus. Mereka tidak melihat kesendirian sebagai hukuman, melainkan kesempatan untuk mengisi ulang energi mental.



Karena itu, mereka cenderung lebih mandiri secara emosional.



7. Mereka Lebih Reflektif daripada Reaktif



Orang yang tenang dalam keheningan umumnya tidak terburu-buru merespons segala sesuatu.



Mereka terbiasa memberi ruang sebelum bereaksi. Mereka berpikir terlebih dahulu, memproses informasi, lalu berbicara jika memang perlu.



Kualitas ini membuat mereka sering terlihat bijaksana atau dewasa.



Dalam psikologi, kemampuan menahan impuls dan memberi jeda sebelum bereaksi merupakan bagian penting dari kontrol diri dan kematangan emosional.



Mereka memahami bahwa tidak semua momen harus langsung diisi respons.



Kadang, diam justru bentuk kecerdasan.



8. Mereka Memiliki Kedamaian Internal yang Lebih Stabil



Pada akhirnya, kemampuan menikmati keheningan sering mencerminkan kondisi batin yang lebih damai.



Orang yang terus-menerus membutuhkan suara, perhatian, atau stimulasi eksternal terkadang sedang mencoba lari dari kegelisahan internal.



Sebaliknya, mereka yang nyaman dengan keheningan biasanya tidak merasa harus terus “melarikan diri” dari dirinya sendiri.



Bukan berarti hidup mereka sempurna atau tanpa masalah. Namun mereka memiliki kemampuan untuk hadir dalam momen tanpa merasa terancam oleh kesunyian.



Dan di era modern yang sangat bising, kualitas seperti ini menjadi semakin langka.



Keheningan Bukan Selalu Kekosongan



Banyak orang salah memahami keheningan. Mereka menganggap diam berarti canggung, dingin, membosankan, atau tidak punya bahan pembicaraan.



Padahal dalam banyak kasus, keheningan justru tanda kenyamanan emosional.



Orang yang benar-benar percaya diri tidak selalu merasa perlu membuktikan dirinya lewat kata-kata. Mereka tahu bahwa keberadaan saja sudah cukup.



Psikologi menunjukkan bahwa kemampuan menikmati keheningan sering berkaitan dengan kematangan emosi, kesadaran diri, dan stabilitas mental yang lebih baik.



Jadi jika Anda termasuk orang yang bisa duduk tenang tanpa merasa harus terus berbicara, mungkin itu bukan kelemahan.



