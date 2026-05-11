7 Cara Mengatasi Kebiasaan Scrolling Reels Sebelum Tidur agar Istirahat Lebih Berkualitas

JawaPos.com – Kebiasaan menggulir reels atau media sosial sebelum tidur sering dianggap sebagai cara sederhana untuk bersantai.

Namun, paparan layar ponsel pada malam hari justru dapat membuat otak tetap aktif, mengganggu produksi melatonin, dan memperpanjang waktu untuk tertidur.

Agar kualitas istirahat tetap terjaga, berikut 7 cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kebiasaan scrolling reels sebelum tidur, seperti dilansir dari laman Sleep Me Pada pada Senin (11/5).

1. Tetapkan Rutinitas Tidur yang Konsisten

Membiasakan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari dapat membantu tubuh mengenali jadwal istirahat secara alami. Pola tidur yang teratur juga membantu mengurangi dorongan untuk terus membuka media sosial hingga larut malam. Dengan rutinitas yang konsisten, tubuh lebih mudah memasuki fase istirahat tanpa terganggu aktivitas digital.

2. Jadikan Kamar Tidur Sebagai Zona Bebas Ponsel

Meletakkan ponsel di luar kamar atau menjauhkannya dari tempat tidur dapat membantu mengurangi godaan membuka reels. Langkah sederhana ini juga menghindarkan seseorang dari notifikasi yang dapat membangunkan tidur di malam hari. Semakin jauh ponsel dari jangkauan, semakin kecil kemungkinan seseorang kembali menggulir media sosial sebelum tidur.

3. Tetapkan Batas Waktu Penggunaan Ponsel

Pengguna dapat memanfaatkan fitur pembatas waktu layar pada ponsel untuk mengontrol durasi membuka media sosial. Ketika batas waktu tercapai, kebiasaan scrolling dapat dihentikan secara lebih sadar. Cara ini membantu membangun disiplin digital agar waktu istirahat tidak terbuang hanya untuk melihat video singkat.