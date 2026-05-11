Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Selasa, 12 Mei 2026 | 01.15 WIB

7 Cara Mengatasi Kebiasaan Scrolling Reels Sebelum Tidur agar Istirahat Lebih Berkualitas

Ilustrasi scrooling reels pada malam hari (Freepik) - Image

Ilustrasi scrooling reels pada malam hari (Freepik)

JawaPos.com – Kebiasaan menggulir reels atau media sosial sebelum tidur sering dianggap sebagai cara sederhana untuk bersantai.

Namun, paparan layar ponsel pada malam hari justru dapat membuat otak tetap aktif, mengganggu produksi melatonin, dan memperpanjang waktu untuk tertidur.

Agar kualitas istirahat tetap terjaga, berikut 7 cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kebiasaan scrolling reels sebelum tidur, seperti dilansir dari laman Sleep Me Pada pada Senin (11/5).

1.     Tetapkan Rutinitas Tidur yang Konsisten

Membiasakan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari dapat membantu tubuh mengenali jadwal istirahat secara alami. Pola tidur yang teratur juga membantu mengurangi dorongan untuk terus membuka media sosial hingga larut malam. Dengan rutinitas yang konsisten, tubuh lebih mudah memasuki fase istirahat tanpa terganggu aktivitas digital.

2.     Jadikan Kamar Tidur Sebagai Zona Bebas Ponsel

Meletakkan ponsel di luar kamar atau menjauhkannya dari tempat tidur dapat membantu mengurangi godaan membuka reels. Langkah sederhana ini juga menghindarkan seseorang dari notifikasi yang dapat membangunkan tidur di malam hari. Semakin jauh ponsel dari jangkauan, semakin kecil kemungkinan seseorang kembali menggulir media sosial sebelum tidur.

3.     Tetapkan Batas Waktu Penggunaan Ponsel

Pengguna dapat memanfaatkan fitur pembatas waktu layar pada ponsel untuk mengontrol durasi membuka media sosial. Ketika batas waktu tercapai, kebiasaan scrolling dapat dihentikan secara lebih sadar. Cara ini membantu membangun disiplin digital agar waktu istirahat tidak terbuang hanya untuk melihat video singkat.

4.     Ganti Kebiasaan Scroll dengan Aktivitas Menenangkan

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Kata Ahli Neurologi, 5 Kebiasaan Ini Perlahan Merusak Otak Anda - Image
Kesehatan

Kata Ahli Neurologi, 5 Kebiasaan Ini Perlahan Merusak Otak Anda

Senin, 11 Mei 2026 | 22.07 WIB

8 Kebiasaan yang Dimiliki Orang-orang dengan Kehidupan Susah di Masa Kecil, Inilah Pola yang Akan Terbawa hingga Dewasa! - Image
Lifestyle

8 Kebiasaan yang Dimiliki Orang-orang dengan Kehidupan Susah di Masa Kecil, Inilah Pola yang Akan Terbawa hingga Dewasa!

Senin, 11 Mei 2026 | 19.31 WIB

Berbeda dari Kebanyakan Orang, Seseorang dengan Mental Finansial Kuat Biasanya Akan Konsisten Melakukan 8 Kebiasaan Ini - Image
Lifestyle

Berbeda dari Kebanyakan Orang, Seseorang dengan Mental Finansial Kuat Biasanya Akan Konsisten Melakukan 8 Kebiasaan Ini

Senin, 11 Mei 2026 | 19.17 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang - Image
1

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

2

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

3

Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?

4

17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak

5

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

6

Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan

7

Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!

8

15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

9

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!

10

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore