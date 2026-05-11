Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 11 Mei 2026 | 19.17 WIB

Berbeda dari Kebanyakan Orang, Seseorang dengan Mental Finansial Kuat Biasanya Akan Konsisten Melakukan 8 Kebiasaan Ini

Ilustrasi orang dengan mental finansial kuat. (Magnific) - Image

Ilustrasi orang dengan mental finansial kuat. (Magnific)

JawaPos.Com - Tekanan finansial sering menjadi salah satu penyebab terbesar munculnya stres dalam hidup. 

Penghasilan yang terasa kurang, kebutuhan yang terus bertambah, hingga kebiasaan hidup tanpa perencanaan membuat banyak orang mudah merasa cemas ketika berbicara soal uang.

Namun di tengah kondisi seperti itu, sebagian orang justru terlihat lebih tenang dan stabil menghadapi masalah keuangan. 

Bukan karena mereka selalu kaya atau memiliki penghasilan besar, melainkan karena mereka memiliki mental finansial yang lebih kuat dibandingkan kebanyakan orang.

Mental finansial yang sehat biasanya terbentuk dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. 

Cara berpikir, cara menggunakan uang, hingga cara menghadapi tekanan hidup membuat mereka lebih siap menghadapi berbagai situasi. 

Dilansir dari Yourtango, inilah delapan kebiasaan yang konsisten dilakukan orang dengan mental finansial kuat.

1. Mereka Tidak Mengukur Nilai Diri dari Jumlah Uang yang Dimiliki

Orang dengan mental finansial kuat memahami bahwa harga diri tidak ditentukan oleh isi rekening atau barang yang dimiliki.

Karena itu, mereka tidak terlalu sibuk membandingkan hidup dengan pencapaian orang lain di media sosial atau lingkungan sekitar.

Mereka tetap bisa menikmati hidup tanpa merasa harus terlihat paling kaya. 

Pola pikir seperti ini membantu mereka lebih tenang dalam mengambil keputusan finansial dan tidak mudah terjebak gaya hidup berlebihan.

Kebiasaan ini juga membuat mereka lebih fokus membangun kestabilan jangka panjang dibandingkan sekadar mengejar pengakuan sesaat.

2. Mereka Tetap Tenang Ketika Kondisi Keuangan Sedang Sulit

Kesulitan finansial bisa datang kepada siapa saja. Perbedaannya terlihat dari cara seseorang menghadapi keadaan tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Dianggap Terlalu Hemat, Padahal Orang yang Menjalani 7 Kebiasaan Finansial Ini Justru Membuat Hidup Lebih Stabil - Image
Lifestyle

Dianggap Terlalu Hemat, Padahal Orang yang Menjalani 7 Kebiasaan Finansial Ini Justru Membuat Hidup Lebih Stabil

Senin, 11 Mei 2026 | 19.14 WIB

9 Kebiasaan Bernilai Tinggi yang Membuat Orang Sukses Selangkah Lebih Maju dari Kebanyakan Orang - Image
Lifestyle

9 Kebiasaan Bernilai Tinggi yang Membuat Orang Sukses Selangkah Lebih Maju dari Kebanyakan Orang

Senin, 11 Mei 2026 | 19.11 WIB

Bukan Soal Penghasilan Kecil, 7 Ciri Ini Sering Dimiliki Orang yang Selalu Kehabisan Uang - Image
Lifestyle

Bukan Soal Penghasilan Kecil, 7 Ciri Ini Sering Dimiliki Orang yang Selalu Kehabisan Uang

Sabtu, 9 Mei 2026 | 15.07 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang - Image
1

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

2

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

3

Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?

4

17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak

5

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

6

Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan

7

Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!

8

15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

9

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!

10

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore