Berbeda dari Kebanyakan Orang, Seseorang dengan Mental Finansial Kuat Biasanya Akan Konsisten Melakukan 8 Kebiasaan Ini

JawaPos.Com - Tekanan finansial sering menjadi salah satu penyebab terbesar munculnya stres dalam hidup.

Penghasilan yang terasa kurang, kebutuhan yang terus bertambah, hingga kebiasaan hidup tanpa perencanaan membuat banyak orang mudah merasa cemas ketika berbicara soal uang.

Namun di tengah kondisi seperti itu, sebagian orang justru terlihat lebih tenang dan stabil menghadapi masalah keuangan.

Bukan karena mereka selalu kaya atau memiliki penghasilan besar, melainkan karena mereka memiliki mental finansial yang lebih kuat dibandingkan kebanyakan orang.

Mental finansial yang sehat biasanya terbentuk dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Cara berpikir, cara menggunakan uang, hingga cara menghadapi tekanan hidup membuat mereka lebih siap menghadapi berbagai situasi.

Dilansir dari Yourtango, inilah delapan kebiasaan yang konsisten dilakukan orang dengan mental finansial kuat.

1. Mereka Tidak Mengukur Nilai Diri dari Jumlah Uang yang Dimiliki

Orang dengan mental finansial kuat memahami bahwa harga diri tidak ditentukan oleh isi rekening atau barang yang dimiliki.

Karena itu, mereka tidak terlalu sibuk membandingkan hidup dengan pencapaian orang lain di media sosial atau lingkungan sekitar.

Mereka tetap bisa menikmati hidup tanpa merasa harus terlihat paling kaya.

Pola pikir seperti ini membantu mereka lebih tenang dalam mengambil keputusan finansial dan tidak mudah terjebak gaya hidup berlebihan.

Kebiasaan ini juga membuat mereka lebih fokus membangun kestabilan jangka panjang dibandingkan sekadar mengejar pengakuan sesaat.

2. Mereka Tetap Tenang Ketika Kondisi Keuangan Sedang Sulit