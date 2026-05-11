Kamu Telah Melakukan 10 Hal Ini Secara Rutin? Kemungkinan Besar Anda Lebih Menarik daripada 90% Orang Lainnya Menurut Psikologi

seseorang yang lebih menarik dari kebanyakan orang./Magnific/rawpixel.com
JawaPos.com - Daya tarik bukan hanya soal wajah simetris, pakaian mahal, atau kemampuan berbicara yang memukau. Dalam psikologi modern, “menarik” jauh lebih kompleks. Orang yang benar-benar memikat biasanya membuat orang lain merasa nyaman, dihargai, dan ingin terus berada di dekat mereka.
Menariknya, banyak penelitian menunjukkan bahwa daya tarik sosial justru dibentuk oleh kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Bahkan sering kali, orang yang paling menarik bukanlah yang paling tampan atau paling populer—melainkan mereka yang memiliki kualitas emosional dan sosial tertentu.
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (8/5), jika Anda melakukan 10 hal berikut secara rutin, kemungkinan besar Anda termasuk pribadi yang lebih menarik daripada kebanyakan orang.
1. Anda Benar-Benar Mendengarkan Saat Orang Lain Bicara
Kebanyakan orang mendengar hanya untuk membalas. Sangat sedikit yang benar-benar mendengarkan.
Dalam psikologi komunikasi, kemampuan mendengarkan aktif membuat seseorang terasa lebih hangat, cerdas, dan emosional matang. Ketika Anda memberi perhatian penuh saat orang lain berbicara—tanpa sibuk melihat ponsel, memotong pembicaraan, atau mengalihkan topik—Anda memberikan sesuatu yang sangat langka: rasa dihargai.
Orang cenderung menyukai mereka yang membuat dirinya merasa penting.
Mendengarkan aktif biasanya terlihat dari:
kontak mata yang natural,
respons yang relevan,
mengingat detail kecil,
dan tidak buru-buru memberi nasihat.
Ironisnya, orang yang paling menarik sering kali bukan pembicara terbaik, melainkan pendengar terbaik.
