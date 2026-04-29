Jika Anda Ingin Tetap Menarik Secara Fisik Seiring Bertambahnya Usia, Mulailah Melakukan 5 Kebiasaan Kecil Ini Setiap Hari Menurut Psikologi

seseorang yang menarik secara fisik seiring bertambahnya usia. (Freepik/The Yuri Arcurs Collection)
JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa daya tarik fisik sepenuhnya ditentukan oleh faktor genetik atau penampilan luar semata. Namun, psikologi modern menunjukkan bahwa persepsi “menarik” jauh lebih kompleks.
Cara Anda bergerak, berbicara, merawat diri, hingga kebiasaan kecil sehari-hari memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana orang lain melihat Anda—terutama seiring bertambahnya usia.
Menariknya, menjaga daya tarik fisik bukan berarti harus melakukan perubahan besar atau ekstrem. Justru, kebiasaan kecil yang konsisten setiap hari seringkali memberikan dampak paling signifikan dalam jangka panjang.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat lima kebiasaan sederhana yang direkomendasikan secara psikologis untuk membantu Anda tetap terlihat menarik dan berkarisma seiring waktu.
1. Menjaga Postur Tubuh yang Baik
Postur tubuh adalah salah satu sinyal nonverbal terkuat yang kita kirimkan ke orang lain. Berdiri tegak, bahu terbuka, dan kepala sejajar tidak hanya membuat Anda terlihat lebih percaya diri, tetapi juga lebih sehat dan berenergi.
Menurut psikologi sosial, orang dengan postur tubuh yang baik cenderung dipersepsikan lebih menarik karena mereka memancarkan rasa percaya diri dan kontrol diri. Sebaliknya, membungkuk atau terlihat “mengecilkan diri” sering dikaitkan dengan kelelahan, kurang percaya diri, atau bahkan stres.
Mulailah dengan kebiasaan kecil:
Duduk dengan punggung tegak saat bekerja
Sesekali mengecek posisi tubuh Anda sepanjang hari
Melatih otot inti (core) agar postur lebih stabil
2. Tersenyum Secara Tulus
Senyum adalah “aksesori” gratis yang memiliki dampak luar biasa. Dalam banyak penelitian psikologi, wajah yang tersenyum dinilai lebih menarik, ramah, dan dapat dipercaya dibandingkan wajah netral atau datar.
Namun, kuncinya adalah senyum yang tulus (genuine smile), bukan yang dipaksakan. Senyum yang tulus biasanya melibatkan mata (sering disebut “Duchenne smile”), sehingga terlihat lebih hangat dan alami.
Kebiasaan kecil yang bisa Anda lakukan:
Latih kesadaran untuk tersenyum saat berinteraksi
Fokus pada hal-hal positif agar ekspresi lebih alami
Kurangi kebiasaan memasang wajah tegang atau serius tanpa alasan
3. Merawat Diri Secara Konsisten (Bukan Berlebihan)
Daya tarik fisik tidak selalu tentang menjadi “sempurna”, tetapi tentang terlihat terawat. Psikologi menunjukkan bahwa orang yang menjaga kebersihan dan kerapihan diri dipersepsikan lebih menarik karena menunjukkan self-respect.
Hal ini tidak harus mahal atau rumit. Justru, konsistensi dalam hal sederhana lebih penting.
Contoh kebiasaan kecil:
Menjaga kebersihan kulit dan rambut
Memakai pakaian yang rapi dan sesuai
Memperhatikan detail kecil seperti kuku dan aroma tubuh
Perawatan diri juga berdampak pada psikologis internal—Anda merasa lebih baik tentang diri sendiri, dan itu akan terpancar ke luar.
4. Mengelola Stres dan Emosi
Seiring bertambahnya usia, kondisi emosional semakin terlihat secara fisik—baik melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, maupun energi yang Anda pancarkan.
Stres kronis dapat membuat wajah terlihat lebih tegang, lelah, bahkan lebih tua. Sebaliknya, individu yang mampu mengelola emosi dengan baik sering terlihat lebih “ringan”, tenang, dan menyenangkan untuk berada di dekatnya.
Menurut psikologi, ketenangan emosional adalah bagian penting dari daya tarik interpersonal.
Mulai dari kebiasaan sederhana:
Luangkan waktu 5–10 menit untuk relaksasi atau meditasi
Kurangi overthinking dengan journaling
Belajar mengenali dan menerima emosi, bukan menekannya
5. Aktif Bergerak Setiap Hari
Aktivitas fisik tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada persepsi daya tarik. Tubuh yang aktif cenderung terlihat lebih segar, bugar, dan energik.
Namun, Anda tidak harus langsung melakukan olahraga berat. Psikologi kebiasaan menunjukkan bahwa langkah kecil yang konsisten lebih efektif daripada usaha besar yang tidak berkelanjutan.
Coba mulai dengan:
Jalan kaki 15–30 menit setiap hari
Stretching ringan di pagi atau malam hari
Memilih tangga daripada lift jika memungkinkan
Selain manfaat fisik, aktivitas ini juga meningkatkan mood dan kepercayaan diri—dua faktor penting dalam daya tarik.
Menjadi menarik seiring bertambahnya usia bukanlah tentang melawan waktu, melainkan tentang beradaptasi dengan bijak. Psikologi mengajarkan bahwa daya tarik sejati datang dari kombinasi antara penampilan luar, kebiasaan sehari-hari, dan kondisi mental.
Kabar baiknya, Anda tidak perlu perubahan drastis untuk mencapainya. Cukup mulai dari lima kebiasaan kecil ini—postur yang baik, senyum tulus, perawatan diri, pengelolaan emosi, dan aktivitas fisik ringan—dan lakukan secara konsisten.
