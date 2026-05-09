Seni Melepaskan: 8 Hal yang Berhenti Dikejar Orang Bijak Setelah Usia Paruh Baya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Memasuki usia paruh baya sering kali menjadi titik balik yang sunyi namun dalam. Bukan sekadar soal bertambahnya usia, melainkan perubahan cara pandang terhadap hidup. Jika di masa muda kita terdorong untuk mengejar, membuktikan, dan mengumpulkan, maka di fase ini banyak orang justru mulai menyaring, merelakan, dan melepaskan.

Dalam psikologi, proses ini sering dikaitkan dengan kematangan emosional dan integrasi diri. Individu yang berkembang secara sehat tidak lagi mendefinisikan hidupnya berdasarkan pencapaian eksternal semata, tetapi mulai beralih ke makna, kedamaian batin, dan keutuhan diri.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (6/5), terdapat delapan hal yang secara perlahan berhenti dikejar oleh orang-orang bijak setelah memasuki usia paruh baya.

1. Validasi dari Orang Lain

Di masa muda, pengakuan sosial terasa seperti bahan bakar utama. Kita ingin diakui, dipuji, dan diterima. Namun seiring waktu, orang bijak menyadari bahwa validasi eksternal bersifat rapuh dan tidak pernah benar-benar cukup.

Psikologi menyebut fenomena ini sebagai pergeseran dari external validation ke internal validation. Individu yang matang lebih mengandalkan nilai dan standar pribadi dibanding opini orang lain. Mereka tidak lagi hidup untuk menyenangkan semua orang.

2. Kesempurnaan

Perfeksionisme sering dianggap sebagai keunggulan, padahal dalam banyak kasus justru menjadi sumber kecemasan. Orang bijak belajar bahwa kesempurnaan adalah ilusi.

Alih-alih mengejar hasil tanpa cela, mereka mulai menghargai proses, ketidaksempurnaan, dan kemanusiaan diri sendiri. Mereka menerima bahwa hidup penuh ketidakteraturan—dan itu tidak apa-apa.