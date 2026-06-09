5 Kebiasaan yang Buat Seseorang Jauh Lebih Bahagia dan Meningkatkan Kesejahteraan Secara Psikologi

JawaPos.com – Kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari perubahan besar, melainkan dari ritual harian kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran setiap harinya.

Secara psikologi, kebiasaan sederhana yang diulang konsisten terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan emosional secara signifikan dari waktu ke waktu.

Para ahli dari berbagai bidang konseling, pelatihan kehidupan, dan psikologi sepakat bahwa perubahan kecil dalam rutinitas harian memiliki dampak yang sangat besar.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (9/6), berikut lima kebiasaan sederhana yang menurut para ahli bisa membuat seseorang merasa sepuluh kali lebih bahagia jika diterapkan secara konsisten.

Baca Juga: 10 Kebiasaan Gaya Hidup ala Orang Asia Tenggara yang Bikin Awet Muda dan Mendukung Kesehatan

1. Lakukan satu kebaikan kecil untuk orang lain setiap hari

Konselor Clare Waismann menjelaskan bahwa melakukan kebaikan dan mengekspresikan rasa belas kasih adalah kebiasaan spiritual yang secara nyata meningkatkan kebahagiaan seseorang.

Saat kamu berbuat baik kepada orang lain, otak melepaskan endorfin yang menciptakan dorongan suasana hati alami yang sering disebut sebagai "helper's high."

Kebiasaan ini juga memperkuat ikatan sosial dan menumbuhkan rasa koneksi yang sangat penting bagi kesejahteraan emosional jangka panjang seseorang.

Perhatian yang beralih dari kekhawatiran pribadi ke kesejahteraan orang lain secara otomatis meningkatkan rasa syukur dan memperluas perspektif hidup secara keseluruhan.