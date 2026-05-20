Orang-orang yang Berhasil Setelah Diremehkan Sering Kali Memiliki 10 Kualitas Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak ada yang benar-benar menikmati diremehkan.

Dipandang sebelah mata, dianggap tidak cukup pintar, tidak cukup berbakat, atau tidak akan pernah berhasil bisa terasa menyakitkan. Namun menariknya, banyak orang yang justru menjadikan pengalaman diremehkan sebagai bahan bakar untuk tumbuh.

Psikologi menunjukkan bahwa orang-orang yang akhirnya berhasil setelah diremehkan bukan selalu mereka yang paling berbakat sejak awal. Sering kali, mereka memiliki kualitas mental dan emosional tertentu yang membuat mereka tetap bergerak maju meski lingkungan meragukan mereka.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (18/5), terdapat 10 kualitas yang sering dimiliki orang-orang yang berhasil setelah diremehkan.

1. Mereka memiliki ketahanan mental yang tinggi

Ketika diremehkan, sebagian orang langsung kehilangan semangat.

Namun orang yang akhirnya berhasil biasanya punya kemampuan untuk tetap bertahan di bawah tekanan. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai resilience atau daya lenting psikologis.

Mereka mungkin terluka oleh komentar orang lain, tetapi tidak membiarkan rasa sakit itu menghentikan langkah mereka.

Alih-alih menyerah, mereka bertanya: “Apa yang bisa saya lakukan berikutnya?”