Jika Anda Mendapati Diri Anda Mengucapkan 9 Hal Ini, Berarti Anda Melakukan Terlalu Banyak Kegiatan Menurut Psikologi

Di era modern yang serba cepat, menjadi sibuk sering kali dianggap sebagai tanda produktivitas dan kesuksesan.

Kalender penuh, notifikasi tak berhenti, dan daftar tugas yang terus bertambah seolah menjadi “lencana kehormatan.”

Namun, psikologi melihat hal ini dari sudut pandang yang berbeda. Terlalu banyak melakukan sesuatu—baik pekerjaan, tanggung jawab sosial, maupun komitmen pribadi—justru bisa menjadi tanda ketidakseimbangan mental dan emosional.

Menariknya, kondisi ini sering tercermin dari hal-hal yang kita ucapkan sehari-hari. Tanpa sadar, kata-kata tertentu bisa menjadi sinyal bahwa Anda sedang kewalahan.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (6/5), jika Anda sering mengatakan beberapa hal berikut, mungkin sudah saatnya Anda berhenti sejenak dan mengevaluasi kembali ritme hidup Anda.

1. “Aku sibuk banget, nggak ada waktu sama sekali.”

Kalimat ini terdengar umum, bahkan sering dianggap normal. Namun, jika Anda mengatakannya hampir setiap hari, ini bisa menjadi tanda bahwa Anda kehilangan kendali atas waktu Anda sendiri.

Secara psikologis, merasa “tidak punya waktu” sering bukan karena benar-benar kekurangan waktu, tetapi karena terlalu banyak komitmen yang diambil tanpa batasan yang jelas.

2. “Nanti saja, aku kerjakan belakangan.”