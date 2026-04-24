Ternyata Ini Rahasianya, 7 Hal yang Selalu Dilakukan Orang Sukses di Waktu Luangnya Menurut Psikologi

Ilustrasi orang sukses. (Freepik) JawaPos.com – Cara orang sukses memanfaatkan waktu luang mereka berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pilihan yang mereka ambil, yaitu aktivitas yang mendorong perkembangan diri, meningkatkan kesadaran diri, serta menjaga keaslian pribadi. Dalam kajian psikologi juga disebutkan bahwa ada tujuh kebiasaan tertentu yang secara konsisten dilakukan oleh orang-orang sukses saat waktu senggang, sebagaimana dilaporkan oleh Parent from Heart. 1. Mereka selalu belajar Orang-orang sukses menyadari bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, mereka pun memanfaatkannya. Pembelajaran bukan soal menghafal buku atau menghadiri kuliah, namun mengejar pengetahuan dengan cara yang sesuai minat dan hasrat. Ini bisa berupa membaca buku tentang topik baru, mendengarkan podcast, atau menjajaki hobi baru. 2. Mereka berlatih kesadaran penuh Mindfulness adalah kondisi perhatian aktif dan terbuka terhadap masa kini. Ini soal mengamati pikiran dan perasaan sendiri tanpa menghakimi. Alih-alih membiarkan hidup berlalu begitu saja, perhatian penuh berarti hidup di masa kini dan menyadari pengalaman saat ini. Banyak orang sukses menyelaraskan tindakan dengan jati diri mereka, menumbuhkan kesadaran diri dan keaslian. 3. Mereka prioritaskan kesejahteraan fisik Orang-orang yang sukses memahami bahwa pikiran sehat memerlukan tubuh yang sehat. Mereka tidak memandang olahraga sebagai tugas, melainkan bagian penting dari rutinitas.