8 Hal yang Dilakukan Orang Sukses di Hari-Hari Buruk yang Jarang Dipikirkan Orang Lain Menurut Psikologi

seseorang yang sukses di hari-hari buruk.
JawaPos.com - Tidak semua hari berjalan sempurna. Bahkan orang-orang paling sukses pun mengalami hari buruk: rencana berantakan, energi turun, motivasi hilang, dan emosi terasa kacau. Bedanya, mereka tidak selalu mencoba “mengalahkan” hari buruk itu dengan motivasi besar atau produktivitas ekstrem.
Menurut psikologi, orang yang mampu bertahan dalam jangka panjang justru memiliki kebiasaan kecil yang membantu mereka tetap stabil saat keadaan mental sedang tidak ideal. Mereka memahami bahwa kesuksesan bukan hanya tentang bagaimana seseorang bertindak di hari terbaiknya, tetapi juga bagaimana ia merespons saat hidup terasa berat.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (21/5), terdapat 8 hal yang sering dilakukan orang sukses di hari-hari buruk—hal-hal sederhana yang sering diabaikan banyak orang.
1. Mereka Menurunkan Standar, Bukan Menyerah
Banyak orang berpikir sukses berarti selalu tampil maksimal. Padahal secara psikologis, kemampuan beradaptasi jauh lebih penting dibanding memaksakan performa.
Di hari buruk, orang sukses tidak memaksa diri bekerja 100 persen jika mental mereka hanya mampu 40 persen. Mereka menyesuaikan target tanpa kehilangan arah.
Daripada berkata:
“Aku gagal hari ini.”
Mereka berpikir:
“Aku tetap bergerak, meski pelan.”
Ini disebut self-compassion dalam psikologi — kemampuan memperlakukan diri sendiri dengan lebih realistis tanpa kehilangan tanggung jawab. Orang yang memiliki self-compassion cenderung lebih tahan terhadap stres dan tidak mudah burnout.
Mereka tahu bahwa konsistensi kecil lebih berharga daripada ledakan semangat sesaat.
