Bukan Kebetulan! Studi Ungkap Mengapa Orang dengan Nama Sama Sering Punya Wajah Mirip?

JawaPos.com - Ternyata, nama bukan sekadar label. Penelitian terbaru mengungkap fakta mengejutkan bahwa nama depan Anda bisa memengaruhi bentuk wajah dan penampilan fisik secara nyata.
Pernahkah Anda melihat seseorang dan merasa wajahnya sangat cocok dengan namanya? Fenomena ini ternyata memiliki dasar ilmiah. Dikutip dari Your Yango, sebuah studi menyimpulkan bahwa orang-orang dengan nama depan yang sama sering kali berbagi fitur wajah yang serupa.
Nama pemberian orang tua seolah menjadi "cetak biru" yang secara perlahan membentuk cara seseorang berekspresi dan berinteraksi dengan dunia. Identitas verbal kita ternyata selaras dengan identitas visual kita dengan cara yang mencengangkan.
Eksperimen: Manusia Bisa Menebak Nama Hanya dari FotoDalam penelitian yang dimuat di The Journal of Personality and Social Psychology, para peserta diminta menebak nama orang asing melalui foto. Hasilnya, tingkat akurasi tebakan mencapai 35%, jauh melampaui angka probabilitas acak.
Hal ini membuktikan adanya stereotip visual yang melekat pada nama-nama tertentu di pikiran bawah sadar manusia. Cathy Mondloch, psikolog dari Universitas Brock, Kanada, turut menyoroti kaitan antara pilihan nama, genetik, dan lingkungan.
"Orang tua mempengaruhi wajah kita karena kita memiliki hubungan genetik dan mereka juga yang memilih nama kita. Saya pikir komponen besar [dari penampilan kita] akan berasal dari warisan genetik, pola makan, dan stres," jelas Mondloch.
Algoritma Komputer Konfirmasi Kemiripan Fisik
Bukan hanya persepsi manusia, teknologi algoritma pun mengonfirmasi temuan ini. Ilmuwan melatih komputer untuk menganalisis ribuan wajah. Hasilnya, ditemukan pola mikroskopis yang sama pada area mata dan mulut bagi mereka yang memiliki nama identik.
Yonat Zwebner, salah satu penulis studi, menjelaskan bahwa ekspektasi sosial terhadap sebuah nama sangatlah kuat. Misalnya, nama tertentu sering diasosiasikan dengan kesuksesan atau kepribadian tertentu.
