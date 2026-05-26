Selalu Lelah Meski Sudah Tidur 8 Jam? Ini 7 Penyebab Tersembunyi yang Wajib Kamu Waspadai

JawaPos.com – Banyak orang merasa heran ketika tubuh tetap lesu di pagi hari padahal waktu istirahat dirasa sudah cukup.

Mengatur pola tidur merupakan bagian penting dari Lifestyle sehat yang tak boleh diabaikan begitu saja. Jika terus dibiarkan, hal ini bisa mengganggu produktivitas harian secara signifikan.

Banyak orang yang masih terus bertanya, kenapa kamu selalu lelah meski sudah tidur 8 jam setiap harinya. Padahal, durasi istirahat yang panjang belum tentu menjamin tubuh kembali bugar keesokan harinya. Ada faktor tersembunyi yang diam-diam menguras energi Anda saat terlelap.

Memahami akar masalah ini sangat krusial bagi kebugaran jangka panjang bagi siapa saja.

Topik seputar Lifestyle Kenapa Kamu Selalu Lelah Meski Sudah Tidur 8 Jam menjadi perhatian banyak ahli kesehatan. Berikut adalah penjelasan lengkap yang dilansir dari The Times of India, Selasa (23/9).

Kualitas Tidur yang Sangat Buruk

Kualitas tidur sering kali jauh lebih penting dari sekadar durasi. Tubuh normalnya melewati beberapa fase tidur yang saling bergantian. Semua fase ini sangat penting untuk perbaikan fisik dan mental.

Gangguan kecil di malam hari bisa merusak siklus tersebut. Menurut laporan National Institutes of Health (NIH), tidur yang sering terganggu akan mengurangi waktu pemulihan. Akibatnya, tubuh tetap merasa lelah keesokan harinya.

Tempat tidur yang kurang nyaman juga memperburuk keadaan ini. Suara bising di sekitar kamar bisa membuat tubuh sulit bersantai. Suhu ruangan yang panas juga sering memecah fokus tidur.